В июне в России могут начаться биржевые торги свининой

Правила доступа на биржу и проведения торгов уже определены М. Стулов

Товарные аукционы по свинине могут стартовать в России в июне 2024 года, в дальнейшем они могут начаться и по курице. Об этом на форуме «Биржевой рынок российской продукции АПК: основные направления и перспективы развития» сообщил исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков (НСМ) Николай Аксенов, пишет ТАСС.



По словам Аксенова, Национальная товарная биржа (НТБ) и крупнейшие российские банки собрали почти 70% производителей мяса и 80% мясопереработчиков и предложили им совместными усилиями открыть торги мясом на бирже. «Мы создали рабочую группу, уже определили правила доступа на биржу, правила проведения торгов, и в июне мы уже начнем первые торги мясом — по свинине», — сказал Аксенов. Директор НТБ Никита Захаров отметил, что биржа рассматривает рынок мяса как потенциально новое направление и видит на нем перспективы. «Это может дать еще один успешный кейс», — подчеркнул он.



В сентябре прошлого года НСМ выступал с инициативой организовать внебиржевые торги мясом с участием Национальной товарной биржи. Торги позволят сформировать индикатив, по которому можно определять стоимость мяса в конкретное время, что даст возможность заключать сделки на поставку на срок от трех месяцев, пояснял тогда Аксенов, отмечая, что это позволит снизить волатильность на оптовом рынке мяса.



В октябре 2023 года Московская биржа запустила торги молоком и молочными продуктами. Организатором аукционов выступила ГК «ЭкоНива». Тогда компания начала биржевые торги сырым цельным коровьим молоком, сухим обезжиренным молоком и сливочным маслом. В январе этого года на бирже стартовали торги промышленным маргарином производства «Русагро». Также проводятся торги зерном, сахаром и масличными. Во втором полугодии биржа планирует запустить торги расчетными фьючерсами на сою, также площадка прорабатывает запуск фьючерсов на подсолнечник и подсолнечное масло. В 2022 году Мосбиржа запустила торги расчетными фьючерсами на пшеницу, в сентябре 2023-го — на индекс российского сахара.



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