Минсельхоз: цены на яйца и мясо птицы остаются стабильными

В январе-феврале Россия импортировала 44,73 тысячи тонн курицы М. Стулов

Ситуация с ценами на яйца и мясо птицы в России остается стабильной благодаря принимаемым мерам по увеличению предложения этих продуктов на внутреннем рынке, что приводит к снижению их стоимости, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. Согласно данным министерства, с конца декабря 2023 года по 15 мая цены производителей на куриное мясо в тушках снизились на 4,8% и сейчас составляют в среднем 157,57 руб./кг без НДС. За тот же период цены производителей на яйца первой и второй категорий упали на 12,7% и 11,3% соответственно. Отмечается, что данная тенденция сохраняется, и за последнюю неделю цены на куриное мясо снизились на 3%, яйца стали дешевле на 3,9%.



В январе-феврале 2024 года Россия импортировала 44,73 тыс. т курицы, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Национального союза птицеводов (НСП). Из стран ЕАЭС наибольший объем ввезен из Казахстана — 23,25 тыс. т, что вдвое превышает показатели первых двух месяцев 2023 года. Из других зарубежных стран значительный объем замороженной курицы был поставлен из Бразилии — 12,2 тыс. т, на 20% меньше год к году. Кроме того, в январе-феврале почти в семь раз увеличился ввоз курицы из Китая, хотя объем оставался небольшим (5,77 тыс. т).



Общие поставки мяса птицы в Россию за первые два месяца 2024 года составили почти треть от общей квоты на его беспошлинный импорт (140 тыс. т), разрешенного с начала до конца 2024 года. Тем не менее, по мнению Национальной мясной ассоциации, обнуление пошлины пока не повлияло на снижение внутренних цен. Мониторинг цен НСП показал, что в марте 2024 года цены на куриную продукцию в центре России значительно выросли по сравнению с прошлым годом: окорок стоил 179 руб./кг (рост на 48%), тушка бройлера — 164 руб./кг (рост на 33%), куриное бедро — 132 руб./кг (рост на 31%). Однако с начала года до 8 мая отпускные цены снизились на 5,6%, что уже отражается и на розничных ценах, отмечает Минсельхоз.



Увеличение импорта не оказало серьезного воздействия на цены из-за роста экспорта, а также сокращения внутреннего производства, считают источники «Коммерсанта». Согласно отчету НСП, объем экспорта курицы из России в январе-феврале увеличился на 9% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 53,94 тыс. т. Основными странами-покупателями остаются Китай (20,27 тыс. т, рост на 10%), Казахстан (9,75 тыс. т, рост на 15%) и Саудовская Аравия (7,44 тыс. т, рост на 24%). По данным Минсельхоза на 28 апреля, импорт мяса птицы превышал экспорт почти в три раза.



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