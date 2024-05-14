«Черкизово» планирует увеличивать производство мяса

В 2023 году предприятия агрохолдинга выпустили 986 тысяч тонн мяса бройлеров в живом весе Ю. Эйвазова

Группа «Черкизово», которая по итогам 2023 года в девятый раз возглавила рейтинг «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса, намерена увеличивать объемы производства как путем органического развития активов в Центральном федеральном округе, так и за счет расширения вновь приобретенных предприятий в Башкирии и в Челябинской области, рассказал «Агроинвестору» представитель компании. «От прогнозов точных объемов производства по 2024 году воздержимся, поскольку их сложно давать в условиях волатильной внешней среды», — добавил он.



Среди факторов, которые в прошлом году влияли на бизнес компании, представитель «Черкизово» отметил рост доходов населения, что привело к увеличению потребительского спроса. «Наши производственные мощности удовлетворяли растущий спрос в соответствии со своими возможностями», — уточняет он. При этом сложная геополитическая ситуация продолжает негативно сказываться на поставках оборудования, запчастей и расходных материалов. Руководство группы приняло меры для обеспечения непрерывности деятельности предприятий компании, включая расширение списка поставщиков сырья и запчастей, а также меры по локализации части сырья и упаковки и по увеличению объемов резервных запасов.



«В 2023 году продолжился рост себестоимости на фоне удорожания упаковочных материалов, повышения тарифов на транспортные услуги, а также затрат на производственный персонал в условиях острого дефицита кадров, — перечисляет представитель группы. — Основной фокус компании в 2024 году будет направлен на обеспечение биобезопасности для максимизации выпуска готовой продукции, реализацию инвестиционной программы для расширения производства, а также минимизацию рисков, связанных с поставками материалов и оборудования».



В 2023 году предприятия агрохолдинга выпустили 986 тыс. т мяса бройлеров в живом весе, что на 17,8% больше показателя 2022 года. «На рост показателя в основном повлияло расширение производства в Башкирии и в Челябинской области, где в конце 2022 года были приобретены новые активы, а также перевод под выращивание курицы одной площадки, которая в 2022 году специализировалась на производстве индейки», — пояснил представитель компании.



Производство свинины составило 296,7 тыс. т в живом весе — на 15,1% больше, чем было в 2022-м. На увеличение показателя, по словам представителя группы, повлияли как инвестиции в уже существующие предприятия, так и расширение производства за счет приобретения свиноводческих активов в Оренбургской области в конце 2022 года (СГЦ «Вишневский»). В прошлом году «Черкизово» также выпустила 68,8 тыс. т индейки в живом весе, что на 31,3% меньше, чем годом ранее. Сокращение объемов было связано с изменением производственного процесса: часть мощностей по выращиванию индейки была переведена под выращивание курицы.



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