Производство мяса в России росло в среднем на 3,5% в год последние десять лет

В 2023 году объем производства мяса составил 11,9 млн тонн в убойном весе А. Гордеев

Среднегодовой темп роста производства мяса в России за последние 10 лет составил 3,5%. Об этом руководитель Центра агроаналитики Минсельхоза Дмитрий Авельцов рассказал на XVIII отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». В 2023 году объем производства мяса составил 11,9 млн т в убойном весе, в том числе 4,7 млн т свинины, по выпуску которой наша страна находится на паритетном уровне с Бразилией, отметил он.



Мировое производство мяса в 2023 году составило 368 млн т, что на 2% больше, чем 2022-м. На бройлеров пришлось 102,4 млн т, на свинину — 115,2 млн т. «Производство свинины развивается нелинейными темпами, что связано со вспышками африканской чумы свиней в Китае», — уточнил Авельцов. После выпуска 112,4 млн т этого вида мяса в 2018-м в 2019-м показатель снизился до 101,45 млн т, а еще через год — до 96 млн т. В 2024 году, по прогнозу Минсельхоза США, показатель снова уменьшится на 1% и составит 114,15 млн т. Это связано с тем, что в Китае спрос на свинину немного просел, пояснил эксперт. Что касается производства птицы в мире, то оно каждый год прирастает.



С точки зрения мировых цен на растениеводческую продукцию для животноводов ситуация благоприятная: на текущий момент есть переизбыток предложения, что привело к спаду цены. «Стоимость пшеницы откатилась на доковидные уровни, кукурузы — практически тоже, соя еще не достигла доковидных уровней, но стремительно к ним приближается», — подчеркнул Авельцов.



Увеличения цен на продукцию растениеводства он не ожидает. В итоге, хотя стоимость поставок импортных запчастей и других компонентов производства растет, за счет того, что основные компоненты комбикорма дешевеют, доля кормовых компонентов в себестоимости производства мяса снижается, что позволяет несколько сдерживать увеличение себестоимости производства в мясном секторе, сказал Авельцов.



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