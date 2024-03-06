«ГринАгро» построит в Приморском крае животноводческий комплекс за 25 млрд рублей

Компания реализует программу «300 тонн», направленную на создание предприятий полного цикла по производству молочных и мясных продуктов Pixabay

Компания «ГринАгро» планирует реализовать в Приморском крае проект строительства комплекса по производству молока и мяса за 25 млрд руб. при участии BЭБ.PФ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора компании «Сфера менеджмент» (управляющая организация группы компаний «Приморский кондитер», гормолокозавода «Артемовский», «ХАПК “Грин Агро”» и «Грин Агро — Сахалин») Александра Беккера. Новый комплекс на 5,6 тыс. голов дойного стада будет производить 62 тыс. т молока и 1 тыс. т мяса в год. Проект будет разделен на две очереди: первая запланирована на 2024-2027 годы с финансированием в размере 11,2 млрд руб., включая средства BЭБ.PФ и «Сбербанка». Вторую очередь планируется реализовать в 2028—2032 годы.



Компания реализует программу «300 тонн», направленную на создание предприятий полного цикла по производству молочных и мясных продуктов. Планируется выпуск 300 т молока в сутки. На данный момент уже построены два комплекса для 4,4 тыс. коров дойного стада, где находится 3,2 тыс. животных. В прошлом году было получено 31 тыс. т молока, что составляет около 22% от общего объема производства в Приморском крае. По словам Беккера, при полной загрузке этих комплексов к 2026 году объем производства молока достигнет примерно 48 тыс. т, что составит около 40% от общего объема производства в регионе.



Также в рамках программы был построен молокозавод, который сейчас производит 148 т молока в сутки. Реализация еще одного комплекса позволит завершить программу «300 тонн», обеспечивая население региона качественными продуктами. Реализация проекта позволит увеличить производство молока в регионе почти в два раза, до 150 тыс. т.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что «Артемовский гормолзавод» компании является одним из крупнейших предприятий по переработке молока в Приморском крае, также у «Грин Агро» есть два проекта на Сахалине. «Видимо, сейчас планируется построить вторую очередь проекта в Приморье. Эта компания доминирует на рынке молочной продукции на Дальнем Востоке. Продукция будет ориентирована на внутренний рынок, система сбыта у них есть», — отметил он. Груздев добавил, что в Приморском крае есть дефицит молока, который восполняется за счет других регионов. Благодаря реализации проекта поставки из других регионов сократятся.



В середине февраля пресс-служба правительства региона сообщала, что проект реализует «Грин Агро-Краснореченский». Инвестиции в строительство оценивались в 20 млрд руб., на тот момент шла разработка проектно-сметной документации и подготовка документов для получения статуса резидента ТОР. На сайте «Грин Агро» сообщается, что в холдинг входят животноводческие комплексы в селе Алексеевка Ханкайского района Приморского края и селе Троицком Анивского района Сахалинской области, а также наличии молокозаводы в Троицком и городе Артеме Приморского края. В 2023 году молокозаводы компании перерабатывали более 105 т молока в сутки.



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