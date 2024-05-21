Россия на треть увеличила поставки говядины в Китай

Сейчас потребление говядины в Китае невысокое — около 7 кг на человека в год Pixabay

С января по апрель 2024 года Китай увеличил импорт свежей или охлажденной говядины из России до $1,78 млн, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года ($1,37 млн), пишет «Финмаркет» со ссылкой на данные отчета Государственного таможенного управления Китая. Одновременно стоимость закупок замороженной говядины снизилась на 19%, составив $25,1 млн по сравнению с $30,9 млн в прошлом году.



Эксперты российского мясного рынка отмечают, что Китай является одним из основных потребителей говядины из России. По словам главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, которые приводит «Финмаркет», Китай будет играть ключевую роль на мировом рынке говядины в ближайшие годы. Сейчас потребление говядины в Китае невысокое — около 7 кг на человека в год по сравнению с почти 14 кг в России. Однако ожидается, что доля говядины в рационе китайцев будет увеличиваться.



По данным Росстата, в марте текущего года производство крупного рогатого скота в сельхозорганизациях России увеличилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 98,7 тыс. т в живом весе. Исполнительный директор Национальной ассоциации скотопромышленников Роман Костюк говорит, что сейчас у российских производителей нет возможности наращивать экспорт говядины. «Единственное препятствие для роста экспорта говядины из России — это отсутствие нужных для этого объемов производства, — сказал он «Агроинвестору». — Кроме того, существенная часть животноводческих регионов России входят в так называемую зону вакцинации, что ограничивает экспортные возможности производителей этих регионов. Поэтому мы не ждем, что экспорт говядины будет увеличиваться». Небольшого роста поставок можно ожидать за счет внутренних ресурсов «Мираторга», добавляет он.



Кроме того, есть поручение Минсельхоза о наращивании производства продукции АПК на 25%. «Как можно увеличить экспорт говядины при необходимости выполнить поручение по росту производства мяса крупного рогатого скота для обеспечения роста продовольственной безопасности? Существенный конфликт заложен в сокращении поголовья КРС, необходимости регионов увеличивать выпуск готовой продукции. И нужно учитывать, что единственные крупные сертифицированные экспортеры мяса крупного рогатого скота зависят в своей деятельности от вывоза из других регионов России живого молодняка», — рассуждает Костюк.



В начале апреля «Интерфакс» писал, что в 2023 году ведущие производители говядины в России — «Брянская мясная компания» (АПХ «Мираторг») и «Заречное», не только остались в убыточной зоне, но и увеличили свои чистые убытки. Так, «Брянская мясная компания» понесла чистый убыток в размере 2,37 млрд руб. по сравнению с 795,8 млн руб. в 2022 году. «Заречное», недавно сменившее владельца, увеличило чистый убыток до 2,2 млрд руб. по сравнению с 1,6 млрд руб. в 2022 году.



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