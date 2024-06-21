Оптовая стоимость свинины снижается

Розничные цены на свинину остаются стабильными Т. Кулистикова

С 12 мая по 16 июня оптовая цена свинины в полутушах в центральной части России снизилась на 12%, до 181 руб./кг. Цена на окорок упала на 7,7%, составив 260 руб./кг. В годовом сравнении цены выросли на 5,9% и 7,9% соответственно, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка. Оптовая цена свинины теперь сопоставима с ценой на курицу. Тушка бройлера в опте за последний месяц подорожала на 5%, до 179 руб./кг.



Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев основным фактором снижения оптовых цен на свинину назвал увеличение предложения на внутреннем рынке. В компании «Агроэко» снижение цен связывают с корректировкой после активного спроса во время майских праздников и неблагоприятной погодой, которая повлияла на шашлычный сезон.



За первое полугодие в России было произведено примерно 3 млн т свинины — на 5,8% больше, чем годом ранее. По словам Ковалева, увеличивая производство, крупные игроки ориентировались преимущественно на экспорт. Так, в сентябре 2023 года Китай снял пятнадцатилетний запрет на импорт российской свинины. На данный момент Китай занимает 49,3% от мирового потребления свинины, тогда как на Россию приходится 3,6%, на Евросоюз — 17,5%.



По оценкам НСС, в перспективе Россия сможет ежегодно экспортировать в Китай от 150 тыс. т до 200 тыс. т свинины. В прошлом году отечественные свиноводы отправили на внешние рынки 240 тыс. т свинины, что составляет 5% от общего объема производства. Однако значительно увеличить экспорт пока не удалось. Предварительные расчеты участников рынка показывают, что в первом полугодии вывоз российской свинины составил 121 тыс. т, увеличившись всего на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для удвоения экспорта свинины российским производителям потребуется от трех до четырех лет из-за необходимости перестройки логистики и заключения контрактов, считает НСС.



При этом потребительские цены на свинину, по данным «Руспродсоюза», сейчас остаются стабильными — на уровне 346 руб./кг, год к году они увеличились на 12,3%. Согласно Росстату, за неделю с 11 по 17 июня свинина в рознице подорожала в среднем на 0,3%, по сравнению с декабрем прошлого года — на 0,52%.



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