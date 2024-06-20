Россия и Вьетнам расширяют сотрудничество в сельском хозяйстве

Россия, среди прочего, поставляет во Вьетнам зерно и свинину М. Стулов

Россия и Вьетнам углубляют сотрудничество в сельском хозяйстве, расширяя объемы поставок продуктов питания. Об этом сказал президент России Владимир Путин после встречи с главой Вьетнама То Ламом в Ханое. «Развивается двустороннее партнерство в сельском хозяйстве, растут взаимные поставки агропродукции, расширяется их номенклатура», — подчеркнул глава российского государства. Он также отметил, что вьетнамский холдинг TH Group строит молокоперерабатывающие предприятия в нескольких российских регионах, включая Калужскую область и Приморский край. В прошлом году была завершена первая очередь строительства животноводческого комплекса в Подмосковье на 6 тыс. голов молочного скота.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут напомнил, что Россия, среди прочего, поставляет во Вьетнам зерно и свинину. Он считает эту страну перспективной для расширения поставок. «В то же время наша страна импортирует оттуда чай, рис и другие продукты. Вьетнам — крупный покупатель на мировом рынке зерна и мяса, так как своего производства у них не хватает. Численность населения там вполне приличная. При этом нам нужно урегулировать ряд вопросов с фитосанитарным требованиям к зерну», — отметил Корбут.



По его мнению, Россия может наращивать поставки во все дружественные страны, однако для этого нужно «подвинуть конкурентов». «Тут есть два варианта — или идти с дисконтом к конкурентам, или предоставлять высокое качество и надежность поставок и расчетов. Те объемы, которые у нас идут по всем странам, показывают, что мы это умеем делать и делаем», — подчеркнул эксперт.



Путин также обратил внимание, что Россия и Вьетнам последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. «В прошлом году доля транзакций в российских рублях и вьетнамских донгах обеспечила более 40% объема двусторонних коммерческих сделок, в первом квартале этого года — уже почти 60%», — сравнил президент.



Особое внимание уделяется роли Вьетнамско-российского банка, который был открыт еще в 2006 году. «Банк сохраняет позитивную динамику основных показателей, стабильно оказывая вьетнамским и российским клиентам широкий спектр финансовых и кредитных услуг», — отметил Путин. В ходе государственного визита президента России во Вьетнам было подписано совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между странами.



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