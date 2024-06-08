На ПМЭФ заявлены крупные проекты в мясном секторе

Среднедушевое потребление мяса по итогам прошлого года превысило 80 кг «Дамате»

В России создана современная мясная отрасль, за 15 лет ее мощности выросли почти в два раза, сказал в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин. Сегодня страна занимает четвертое место в мире по производству мяса и увеличивает его поставки на внешние рынки, отметил он, подчеркнув, что самообеспеченность мясом достигла 100%, а его среднедушевое потребление по итогам прошлого года превысило 80 кг. Тем не менее, в ходе ПМЭФ было заключено немало соглашений о реализации проектов именно в мясном секторе. «Агроинвестор» собрал наиболее заметные из них.



Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, дополнительно инвестирует более 16,5 млрд руб. в расширение проекта и увеличит существующие производственные мощности на 27% — с 207 тыс. т до 264 тыс. т в убойном весе в год. Соответствующее соглашение компания подписала с правительством Пензенской области.



«Дамате» построит пять птицеводческих блоков, состоящих из птичников подращивания и откорма индейки. Также проект предполагает создание инфраструктурных и вспомогательных объектов: бункеров для хранения кормов, санитарных пропускников, ангара для хранения подстилочного материала, весовой для отгрузки индейки, а также площадки для компостирования пометно-подстилочной массы. «Рынок индейки продолжает демонстрировать устойчивую положительную динамику, но мы все же далеки от насыщения потенциального рынка, — отметил гендиректор компании Андрей Седов. — Интерес к здоровому питанию, растущий потребительский спрос и экспортные возможности — это надежные и позитивные факторы, которые делают целесообразным расширение производственных мощностей “Дамате”».



Кроме того, компания намерена за четыре года модернизировать производство в Ростовской области, увеличив мощности по выращиванию индейки и утки. Объем инвестиций превысит 34 млрд руб., сообщила пресс-служба губернатора региона по итогам встречи главы области Василия Голубева и председателя совета директоров «Дамате» Наума Бабаева. В результате реализации проекта мощности действующих предприятий по выращиванию индейки увеличатся до 120 тыс. т в год, утки — до 38 тыс. т. В прошлом году компания произвела 237 тыс. т индейки — 183 тыс. т в Пензенской области и 54 тыс. т в Ростовской, а также 13,7 тыс. т мяса утки (все показатели — в убойном весе).







Группа «Черкизово» в ближайшие два года планирует вложить 2,3 млрд руб. в проекты в Пензенской области. В двух районах проведут работу по повышению экологической и биологической безопасности, также запланировано строительство свинокомплекса, модернизация оборудования филиала Черкизовского мясоперерабатывающего завода и Васильевской птицефабрики.



В Челябинской области агрохолдинг модернизирует купленные в декабре 2022 года предприятия «Уралбройлер» и «Уральская мясная компания», благодаря чему производство мяса птицы в 2025 году увеличится с 72,6 тыс. т до 80 тыс. т. Также компания намерена нарастить выпуск комбикормов со 120 тыс. т до 170 тыс. т и построить очистные сооружения. Суммарный инвестиционный портфель проектов — 7,1 млрд руб.



Кроме того, группа рассматривает возможность расширения птицеводческих мощностей в Воронежской области со 120 тыс. т до 150 тыс. т продукции в год. Общий объем инвестиций в проект может составить до 12 млрд руб. Сейчас «Черкизово» изучает возможность размещения двух площадок в различных районах. Реализация проекта может занять около трех лет, сообщила пресс-служба правительства области.



ГК «Агроэко» планирует вложить 8,6 млрд руб. в развитие мясопереработки в Воронежской области. Масштабирование бизнеса обеспечит рост реализации продукции глубокой переработки и позволит создать до 700 новых рабочих мест, сообщила компания. В Тульской области она намерена построить два свинокомплекса, инвестировав 5,5 млрд руб. Плановые мощности производства не уточняются.







«Мираторг» и Белгородская область в ходе ПМЭФ подписали соглашения о сотрудничестве по проектам с инвестициями 11,8 млрд руб. Они будут реализованы на площадке крупнейшего в России высокотехнологичного мясоперерабатывающего предприятия — «СК “Короча”». Это, в частности, запуск новой линии по производству котлет для сети «Вкусно — и точка», строительство и запуск завода по производству кормов для аквакультур, модернизация и увеличение мощности свинокомплекса «Короча».



Сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив (СПССПК) «Экоптица» и входящее в него племенное хозяйство «Рудничное» планируют вложить 10,5 млрд руб. в птицеводческие проекты в Липецкой области. Головная структура сельхозкооператива может направить 4 млрд руб. на строительство цеха по убою и переработке мяса птицы проектной мощностью 50 тыс. т в год. Его запуск намечен на четвертый квартал 2025 года. «Рудничное» намерено вложить 6,5 млрд руб. в строительство трех площадок по выращиванию бройлеров на 1,8 млн птицемест. Планируемая производственная мощность — 33,75 тыс. т мяса в живом весе в год. Запуск первой площадки может состояться также в четвертом квартале следующего года.



Агрохолдинг «Дороничи» вложит 6,87 млрд руб. в увеличение производства мяса бройлера в Кировской области. Его предприятие «Актион-Агро» удвоит объем выпускаемой продукции до 60 тыс. т. Будет создано 20 откормочных корпусов, новый инкубаторий мощностью 10 млн инкубационных яиц, четыре дополнительных корпуса для содержания родительского стада. Начало эксплуатации проекта намечено на 2026 год.



«Президент поставил четкую задачу: увеличить производство продукции АПК не менее, чем на четверть к 2030 году. Вместе с руководством Кировской области мы уже принимаем меры по выполнению этих целей. Инвестиционный проект с агрохолдингом "Дороничи" - это двукратное наращивание производства бройлера, самого востребованного вида мяса в России. Это стратегическое решение, нацеленное на укрепление продовольственной безопасности», — прокомментировал председатель правления Россельхозбанка (кредитор проекта) Борис Листов. Также компания инвестирует 2,1 млрд руб. в реконструкцию «Кировского мясокомбината». Это позволит увеличить объемы глубокой переработки свинины и начать выпуск новых видов сыровяленых колбас.







Банк РНКБ (входит в группу ВТБ) на полях ПМЭФ подписал соглашения с ГК «Скворцово» о реализации инвестиционных проектов в Крыму на общую сумму около 4,9 млрд руб. Первое соглашение предполагает строительство и модернизацию птицеводческого комплекса за 2,5 млрд руб., второе — сотрудничество по проекту строительства и приобретения оборудования для свиноферм с вложениями 2,4 млрд руб.



Власти Калининградской области, Сбербанк и компания «Калининградская птица» в ходе ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве птицекомплекса мощностью 14 тыс. т мяса птицы и субпродуктов в год. Объем инвестиций в проект — около 4,4 млрд руб., планируемый ввод комплекса в эксплуатацию — 2027 год. Проект находится на стадии разработки проектной документации. Он предполагает строительство 21 птичника, инкубатория, комбикормового завода мощностью 30 тыс. т в год, цеха убоя и обвалки мощностью 4 тыс. голов в час, завода по переработке отходов, склада.



«Реализация этого проекта станет важным этапом формирования в регионе современного птицеводческого кластера, включающего все этапы: от инкубирования яйца до выпуска готовой продукции, — отметил врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. — В условиях экславного положения региона на первый план выступает необходимость обеспечения населения качественными продуктами питания, а предприятий пищевой промышленности — ресурсами собственного производства». Сейчас более 60% потребности региона в мясе птицы обеспечивается за счет ввозимой продукции.







На базе компании «Ситно» в Челябинской области планируется создать производство родительских форм бройлеров кросса «Смена-9». Общая стоимость проекта оценивается в 4 млрд руб. Первую партию цыплят планируют получить в 2025 году. Плановая мощность комплекса составит 2,7 млн племенных цыплят в год.



ГК «Таврос» намерена вложить 2,7 млрд руб. в строительство в Челябинской области комбикормового завода и реконструкцию свинокомплекса «Родниковский». К 2025 году производство свинины на обновленном предприятии составит около 25 тыс. т в живом весе против 17,7 тыс. т в 2023-м.



Яичная птицефабрика «Владимировская» реализует проект по производству мяса бройлеров в Астраханской области. В 2024—2025 годах предприятие рассчитывает инвестировать 2,4 млрд руб. в модернизацию и реконструкцию цехов клеточного и напольного содержания птицы. Общий объем вложений в проект составит 3,4 млрд руб.



Птицефабрика «Ярославский бройлер» планирует реализовать в Рыбинском районе проект стоимостью 1,3 млрд руб. К 2028 году компания построит четыре птичника для выращивания бройлеров и две новые площадки с хранилищами силоса и зерносушилками.



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