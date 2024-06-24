Состоялись первые биржевые торги по закупке свинины

Основной плюс биржевых торгов — прозрачность ценообразования М. Стулов

На Национальной товарной бирже (НТБ) при участии Национального союза мясопереработчиков (НСМ) состоялись первые биржевые товарные аукционы по закупке свинины, сообщает пресс-служба биржи. Организатором аукциона выступило «Дымовское колбасное производство», победителем стал «Тамбовский бекон» («Русагро»). В ходе торгов было закуплено 52,5 т свиных охлажденных и замороженных полутуш по средней цене 170 руб./кг с учетом НДС. В сообщении биржи отмечается, что успешная закупка свинины на первом аукционе говорит о заинтересованности рынка в новом биржевом товаре и о перспективах развития биржевых торгов мясом и продукцией мясопереработки.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев считает, что основной плюс биржевых торгов — прозрачность ценообразования, понятная конъюнктура цен. «Этот механизм актуален, когда рынок уже более-менее наполнен продукцией. Во всех остальных случаях эти объемы расходятся по клиентам, которые находятся в зоне работы производственных площадок. Для них есть экономически оправданный радиус перемещения», — сказал эксперт «Агроинвестору». Он отметил, что биржевые торги могут быть полезны для дополнительного расширения клиентской базы. «Для компании это положительный эффект, но структурно это не поменяет рынок, потому что у каждого предприятия уже сформировался свой круг клиентов, и они в любом случае обеспечивают эти объемы. Скорее, это нужно ради расширения, но не кардинальной перестройки рынка», — считает Корнеев.



Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Николай Аксенов ранее сообщал о возможном начале товарных аукционов по свинине, в дальнейшем также будет рассмотрен запуск биржевых товарных аукционов по курице. Аксенов говорил, что около 70% производителей мяса и 80% мясопереработчиков приняли предложение об участии в торгах. Вместе они создали рабочую группу, разработали правила доступа на биржу и проведения торгов.



Директор НТБ Никита Захаров отмечал, что биржа видит перспективы в развитии рынка мяса и рассматривает его как потенциально новое направление. Он также говорил, что это может стать еще одним успешным кейсом для биржи. В сентябре прошлого года НСМ выступал с инициативой организации внебиржевых торгов мясом при участии НТБ. Такие торги позволят определить индикативную цену мяса на конкретный момент времени и заключать долгосрочные сделки на поставку на срок от трех месяцев. Это поможет снизить волатильность на оптовом рынке мяса, пояснял Аксенов.



На прошлой неделе «Агроинвестор» писал, что с 12 мая по 16 июня оптовая стоимость свинины в центральной части России уменьшилась. Цена полутуши упала на 12%, до 181 руб./кг, окорока — на 7,7%, до 260 руб./кг. По сравнению с прошлым годом значения выросли на 5,9% и 7,9% соответственно. Оптовая стоимость свинины теперь сопоставима с курицей, которая за последний месяц подорожала на 5%, до 179 руб./кг в опте. Основной причиной снижения оптовых цен на свинину является рост предложения на внутреннем рынке, говорил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. За первое полугодие в России было произведено около 3 млн т свинины, что на 5,8% больше, чем в предыдущем году.



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