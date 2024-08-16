На поддержку пострадавших от заморозков садоводов могут направить 1,1 млрд рублей

Майские заморозки повредили более 13,5 тысячи гектаров многолетних плодовых и ягодных насаждений Pixabay

Минсельхоз предлагает выделить из фонда правительства 930,9 млн руб. для компенсации ущерба, который понесли садоводы из-за майских заморозков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ведомства. С учетом софинансирования из региональных бюджетов поддержка составит не менее 1,1 млрд руб. Это необходимо для поддержки и сохранения финансовой стабильности производителей фруктов и ягод, отмечает министерство.



Кроме того, Минсельхоз совместно с региональными органами управления АПК принял решение повысить целевые показатели по закладке многолетних насаждений в 2025—2027 годах. Площадь садов и ягодников за этот период увеличится на 35,5% по сравнению с ранее запланированными значениями: с 19,1 тыс. га до 25,5 тыс. га. В 2028—2030 годах предполагается заложить еще около 19 тыс. га новых садов и ягодников.



Товарное плодоношение в зависимости от культуры и технологий выращивания наступит на третий-пятый год после посадки, таким образом, благодаря увеличению темпов закладки многолетних насаждений уже к 2028 году удастся нарастить производство фруктов и ягод до 2,2 млн т, что на 12,2% выше ранее сформированного прогноза — 1,96 млн т, подсчитал Минсельхоз. Это позволит довести уровень самообеспеченности фруктами и ягодами до 51% к 2028 году и до 55% — к 2030-му при пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности в 60%.



В этом году майские заморозки повредили более 13,5 тыс. га многолетних плодовых и ягодных насаждений. На этом фоне Минсельхоз понизил прогноз урожая яблок с 1,8 млн т до 1,5 млн т. В 2023-м их сбор составил 1,7 млн т. В июне на «Всероссийском дне поля — 2024» министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что агроведомство обратится к правительству с просьбой о выплате компенсаций пострадавшим садоводам. В конце мая ассоциация «Народный фермер» направила письмо в Минсельхоз, предупредив о возможном банкротстве садоводческих хозяйств в регионах, пострадавших от майских заморозков, и просила оказать им господдержку. Заморозки затронули 23 региона, они совпали с периодом цветения плодово-ягодных культур, что приведет к значительному сокращению урожая.



Сбор товарных яблок в России в этом году из-за неблагоприятных погодных условий может снизиться примерно на 30-35% относительно 2023-го, прогнозирует гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Также отмечается снижение качества плодов. Ассоциация садоводов России считает, что садоводческие предприятия соберут около 1,7 млн т товарных плодов — примерно на уровне прошлого года: несмотря на то, что несколько областей Центра фактически остались без яблок, другие регионы компенсируют «выпавший» урожай.



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