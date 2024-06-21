Минсельхоз попросит правительство выделить компенсацию пострадавшим от заморозков садоводам

Выплаты смогут покрыть около 15-20% потерь М. Стулов

Минсельхоз обратится к правительству с просьбой о выплате компенсаций садоводам, пострадавшим от майских заморозков, сказала глава ведомства Оксана Лут на «Всероссийском дне поля — 2024». «Мы объявили федеральное чрезвычайное положение и планируем обратиться к правительству с просьбой о выплате компенсаций нашим садоводам», — сообщила она, комментируя ситуацию с пострадавшими из-за майских заморозков садами.



В результате возвратных заморозков, зафиксированных в начале мая, пострадали различные виды сельскохозяйственных культур, включая зерновые, ягоды и фрукты. По словам Лут, в результате майских заморозков было уничтожено более 1 млн га посевов, еще 700 тыс. га получили повреждения, но практически все они уже пересеяны.



Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин подтвердил «Агроинвестору», что работа по компенсации пострадавшим садоводам действительно ведется. По его словам, это будет компенсация прямых затрат, понесенных с ноября по май. Муханин отметил, что выплаты смогут покрыть около 15-20% потерь, и это лучше, чем ничего. «Заморозки значительнее всего коснулись центральной части России, там больше всего пострадавших хозяйств. До следующего урожая им придется ждать 15 месяцев, в это время нужно платить зарплаты и нести другие расходы», — отметил эксперт. Муханин подчеркнул, что ЦФО производит 15% яблок от всего объем сбора в России.



В конце мая ассоциация «Народный фермер» направила письмо в Минсельхоз, предупреждая о возможном банкротстве садоводческих хозяйств в регионах, пострадавших от майских заморозков, и просила оказать им господдержку. Заморозки затронули 23 региона, они совпали с периодом цветения плодово-ягодных культур, что приведет к значительному сокращению урожая.



Майские заморозки в Ростовской области нанесли серьезный ущерб садоводам и виноделаи, которые, в отличие от производителей зерна, не были застрахованы и не получили компенсаций за потерю урожая, писали «Ведомости». Национальный союз агростраховщиков ожидает изменения ситуации осенью, однако производители считают, что существующие страховые продукты для них не подходят. Директор Департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов в ходе выставки «PRO Яблоко 2024» говорил, что министерство совместно с Национальным союзом агростраховщиков (НСА) работает над специальной программой страхования для многолетних насаждений, которая позволит страховать риски утраты урожая в результате заморозков, приходящихся на период цветения садов. Президент НСА Корней Биждов уточнял, что программа страхования рисков садоводства находится на финальной стадии. «В случае ее включения в систему агрострахования с господдержкой мы сможем предоставить садоводам защиту на случай утраты качества плодов, при этом будут учитываться особенности плодоношения садов интенсивного типа, — комментировал он. — Агростраховщики готовы принять ответственность за риски растущей отрасли садоводства, несмотря на их высокий уровень — с 2020 года мы уже дважды наблюдаем в ней убыток катастрофического типа, охватывающий сразу обширную область».



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