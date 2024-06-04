Михаил Мишустин: уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием превысил 93%

В течение десятилетия Россия планирует нарастить производство и экспорт сельхозпродукции Е. Разумный

Уровень самообеспеченности ЕАЭС продовольствием по итогам прошлого года превысил 93%, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии «Продовольственная безопасность Европейского экономического союза» в Минске. Глава правительства отметил, что этот показатель растет из года в год, поставлены амбициозные цели по увеличению производства сельскохозяйственной продукции. Россия планирует значительно нарастить выпуск зерновых, масличных культур, мяса (особенно птицы и баранины), а также масложировой продукции, муки, крупы, молока и кондитерские изделия.



Мишустин подчеркнул важность согласования планов развития сельского хозяйства всех стран-участниц ЕАЭС на основе общих балансов, Евразийская экономическая комиссия может стать площадкой для этой работы. Он отметил, что индикативные балансы формируются ежегодно для ключевых товаров, таких как пшеница, ячмень, кукуруза, семена подсолнечника, сахар и подсолнечное масло. Премьер-министр выразил надежду на продление этого механизма и обсуждение вопроса на заседании Межправсовета. Мишустин также обратил внимание на необходимость координации экспорта сельхозпродукции из страны союза на мировой рынок через согласование показателей и выразил уверенность в том, что совместное действие в этой сфере принесет пользу всем участникам, способствуя увеличению прибыли.



Благодаря высокому уровню собственного производства, Россия остается надежным международным партнером, заявил Мишустин. «Благодаря высокому уровню собственного производства, Россия способна поддерживать другие страны, несмотря на препятствия, создаваемые коллективным Западом, в первую очередь в плане финансового обслуживания сделок, логистики, страхования, — отметил он. — <…> Мы всегда были и остаемся ответственным международным партнером, добросовестно выполняем все коммерческие и гуманитарные обязательства и продолжим придерживаться таких принципов в будущем».



Мишустин также рассказал, что за последние пять лет Россия поставила около 380 тыс. т продовольствия в качестве гуманитарной помощи странам Африки и Азии. Также была завершена безвозмездная передача 200 тыс. т российской пшеницы в шесть африканских стран, свыше 110 тыс. т удобрений были направлены в Малави, Кению, Зимбабве и Нигерию. Мишустин подчеркнул важность увеличения производства и экспорта сельскохозяйственной продукции к концу десятилетия.



Кроме того, Мишустин предложил подготовить программу для совместного развития агротехнологий в рамках ЕАЭС, отметив важность инвестиций в науку и технологические преобразования сельского хозяйства. Он подчеркнул необходимость внедрения инноваций, таких как робототехника, искусственный интеллект и биотехнологии для развития отрасли.



Выступая на сессии, Мишустин также высказал мнение о необходимости развития проекта «Евразийский агроэкспресс». Глава кабмина считает, что для обеспечения продовольственной безопасности союза крайне важно развивать эффективную логистику и современные транспортные маршруты. Это поможет снизить издержки грузоперевозчиков и обеспечить быструю доставку продуктов, основываясь на цифровизации процесса трансграничного перемещения товаров.



Проект «Евразийский агроэкспресс» также способствует увеличению экспорта товаров ЕАЭС в другие страны, такие как Узбекистан, Китай и Индию. Мишустин добавил, что в прошлом году было заключено 14 соглашений с российскими регионами о присоединении к проекту. Он также призвал продолжить разработку и строительство агрохабов и торгово-логистических центров вдоль маршрута проекта для того, чтобы большее количество людей могли получать свежие овощи, фрукты и другие продукты питания.



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