Минсельхоз ожидает рекордного экспорта зерновых в 2024 году

К 2030 году экспорт продукции АПК должен вырасти в 1,5 раза Е. Разумный

В 2024 году Россия увеличит экспорт зерновых до рекордных показателей, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на пленарной сессии «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» на выставке-форуме «Россия», пишет ТАСС. «У нас с вами большие перспективы по экспорту растениеводческой продукции в этом году. Мы по темпам, как нам кажется, идем на рекорд по вывозу наших зерновых», — отметила она. Согласно презентации главы Минсельхоза, в целом экспорт сельхозпродукции из России в текущем году может достичь $45 млрд по сравнению с $43,5 млрд в 2023-м.



В начале мая президент Владимир Путин поставил перед отраслью задачу к 2030 году увеличить экспорт в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Учитывая, что в 2021 году экспорт составил $37 млрд, к 2030-му планируется достичь показателя $55 млрд. Еще одна цель — увеличить производство продукции АПК к 2030 году на 25% по сравнению с 2021 годом.



Вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее в должности главы агроведомства говорил, что в 2024 году экспорт продукции российского АПК может остаться на уровне прошлого года, достигнув $43,5 млрд. Он отмечал, что несмотря на снижение мировых цен, доходы от экспорта сельхозпродукции продолжают расти. В 2023 году выручка составила $43,5 млрд, что превышает показатель 2022 года на $1,5 млрд. Патрушев также говорил, что ассортимент продукции на экспорт расширяется, включая рыбу, морепродукты, масложировую продукцию, мясные, молочные и кондитерские изделия. Россия продолжает увеличивать поставки практически всех видов продуктов за рубеж.



Сегодня российское продовольствие закупают более 150 стран, причем 90% продукции направляется в дружественные государства. Руководитель федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе Дмитрий Краснов в конце марта отмечал, что к 2030 году Россия может увеличить экспорт продукции АПК до $55,2 млрд. Он обращал внимание, что доля дружественных стран в общем объеме российских поставок продукции АПК выросла с 73% в 2021 году до 87% в 2023-м. Он также оценивал, что на долю дружественных стран сегодня приходится 40% мирового импорта продукции АПК и они будут продолжать увеличивать закупки продовольствия опережающими темпами в ближайшие десятилетия.



В прошлом году Россия увеличила поставки продукции АПК в такие страны, как Китай (рост на 52,7% в денежном выражении), Бангладеш (в 5,2 раза), Индию (на 45,7%), Йемен (почти в три раза) и Египет (на 10,6%). Также наблюдается значительный рост экспорта в Индонезию, Мексику, Кению и Пакистан. За последние шесть лет Россия получила право экспорта в более чем 100 стран по более чем 250 видам продукции АПК. Важными рынками являются Китай, включая Гонконг, Вьетнам, Малайзия, Алжир и Индонезия, рассказывал Краснов. Он также отмечал, что ожидается увеличение поставок российских товаров в страны Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и постсоветского пространства.

