«Деметра-Холдинг» поставил рекорды по перевалке, отгрузке и перевозкам зерна

Отгрузки зерна с элеваторов холдинга увеличились на 56% «Деметра-Холдинг»

В первом квартале 2024 года «Деметра-Холдинг» поставил рекорды по всем направлениям деятельности. Терминалы холдинга существенно нарастили перевалку, отгрузки с собственных элеваторов достигли максимального показателя в истории, по железной дороге и автотранспортом через собственную цифровую платформу перевезены рекордные объемы зерна, сообщила компания.



Рекордным месяцем для терминалов холдинга стал март. Так, на Новороссийском зерновом терминале (НЗТ) было обработано 739,5 тыс. т зерновых грузов, что на 11% больше, чем в марте 2023 года. На Зерновом терминальном комплексе «Тамань» (ЗТКТ) перевалено 579 тыс. т зерна (+15%). Всего в первом квартале НЗТ перевалил 1,8 млн т грузов, ЗТКТ — 1,3 млн т. Год к году рост составил 6% и 13% соответственно.



Общие отгрузки с элеваторов холдинга увеличились на 56% по сравнению с первым кварталом 2023 года и составили 280,9 тыс. т. Ипатовский комбинат хлебопродуктов (Ставропольский край) и Октябрьский элеватор (Волгоградская область) заняли первое место по отгрузкам в своих регионах с показателями 119 тыс. т (увеличение на 38%) и 82,4 тыс. т (плюс 12%) соответственно. На Димитровградском элеваторе (Ульяновская область) отгрузки достигли 45,2 тыс. т против 7,2 тыс. т в первом квартале 2023-го. Чернышковский элеватор (Волгоградская область) отгрузил 34,3 тыс. т зерна (5,5 тыс. т годом ранее).



По железной дороге в сторону экспортных терминалов были перевезены рекордные почти 3 млн т зерна (+6% к показателям прошлого года), организовано 580 маршрутных отправок зерна общим объемом 1,4 млн т. Автотранспортом при помощи платформы Smartseeds перевезено почти 800 тыс. т — на 21% больше показателя годом ранее.



«Деметра-Холдинг» — крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В состав холдинга входят Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%). Также холдингу принадлежат 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», 100% железнодорожных операторов «Русагротранс», «ЛП Транс», «Грузовая компания» и «ТрансЛес», а также более 75% доли Smartseeds — ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России. Кроме того, компании принадлежит 100% акций крупного зернового трейдера «Деметра Трейдинг», а также Ипатовского комбината хлебопродуктов, Октябрьского, Чернышковского и Димитровградского элеваторов.



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