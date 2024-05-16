В Татарстане создадут сухопутный зерновой хаб

Компания планирует вывозить зерно, произведенное в Татарстане и других регионах Приволжья Freepik.com

ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) в ходе ХV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» заключила соглашение с правительством Татарстана о создании в республике специализированного высокотехнологичного объекта высокоскоростной перевалки зерновых грузов мощностью 8 млн т в год. Сухопутный зерновой хаб появится вблизи крупнейшего международного логистического комплекса имени Дэн Сяопина в рамках развития и тиражирования технологии сухопутной железнодорожной перевалки насыпных грузов, сообщила компания.



Сейчас в регионе сложилась диспропорция: импортный грузопоток превышает экспортный (70/30). Причина в дорогой логистике из-за отсутствия доступа к «большой воде» и географической удаленности от крупных рынков. Логистическая модель «Зерно+» с использованием «сухопутного зернового флота» ГК «НСЗК», обеспечивающего 100% загрузку железнодорожного транспорта в обе стороны, гарантирует республике конкурентоспособную логистику. Контейнеры-зерновозы будут отправляться с зернового хаба в экспортном направлении, обратно в этих же контейнерах будут поступать товары народного потребления, автокомпоненты и прочие комплектующие для производственных предприятий Татарстана. Это минимизирует порожний пробег вагонов и значительно улучшит логистику, оценивает НСЗК.



Компания планирует вывозить зерно, произведенное в Татарстане и других регионах Приволжья. Целевые рынки поставок — Китай, Узбекистан, Туркмения, Иран и другие страны. Обратные грузы в объеме до 200 тыс. TEU в год будут поступать в региональные транспортно-логистические центры, с которыми зерновой хаб будет работать в технологической связке и партнерстве. По оценке НСЗК, это будет способствовать реализации ежегодного профицита зерна в республике (более 1 млн т) и создаст условия для увеличения объемов его производства.



Также в ходе форума компания заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с координатором проекта «Евразийский агроэкспресс» - АНО «Евразийская Агрологистика». Планируется, что они объединят усилия по обеспечению продовольственной безопасности стран-участниц ЕАЭС и БРИКС за счет увеличения ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельхозпродукции и продовольствия между Россией и дружественными странами на пространстве ЕАЭС и маршруте МТК «Север — Юг».



Совместная реализация логистической модели «Зерно+» с использованием «сухопутного зернового флота» ГК «НСЗК», хабов «Зерно+» и оптово-распределительных центров «Агроэкспресс» позволят нарастить товарооборот с дружественными странами благодаря стабильным поставкам товаров АПК России и стран ЕАЭС и встречному импорту товаров народного потребления, машинотехнической продукции и др.



В декабре прошлого года Россия приступила к исполнению контракта на поставку 70 млн т зерна в КНР. Контракт был подписан Новосибирской производственно-экспортной компанией (ЭПТ, входит в российскую группу «Новый сухопутный зерновой коридор») и китайской госкорпорацией China Chengtong International, Ltd. Перевозка производится в специализированных контейнерах-зерновозах, входящих в состав «сухопутного зернового флота» НСЗК. Контракт на поставку 70 млн т зерна в течение 12 лет был заключен в октябре 2023-го на полях форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь». Проект НСЗК по созданию крупнейшего в России «сухопутного зернового флота» обеспечит единовременную перевозку до 600 тыс. т зерна и годовой оборот до 8 млн т.



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