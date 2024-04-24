Отгрузки зерна в Китай из России стали рекордными

Основные центры потребления пшеницы находятся на юге КНР Ю. Грибцова

Согласно данным Китайского таможенного управления, КНР в I квартале 2024 года импортировала практически тот же объем пшеницы, что и в 2023-м — 4,29 млн т (-1%), тогда как по кукурузе объем возрос на 5% — до 7,9 млн т, а по ячменю рост был в 2,6 раза — до 4,43 млн т.



За неполный сезон 2023/24 — с июля по апрель — объем поставок ячменя из России в Китай уже достиг рекордного уровня — 755 тыс. т, тогда как в предыдущие годы — с момента допуска агрокультуры к экспорту в КНР в 2019 году — вывоз не превышал 135 тыс. т, сообщает аналитический центр «Русагротранса». Таким образом, Китай впервые вошел в тройку покупателей среди российских импортеров ячменя после Саудовской Аравии и Ирана. Основной объем данной агрокультуры был поставлен из регионов Сибири и Урала через порты и погранпереходы Дальнего Востока. Ключевые поставщики ячменя в Китай — это Австралия (более 4 млн т), ЕС-27 (2,5 млн т), Аргентина (1,8 млн т) и Канада (1,1 млн т). Всего за неполный 2023/24 сельхозгод в КНР из всех стран поставлено более 10 млн т ячменя.



По пшенице, поставленной из России в Китай с июля по апрель, результаты более скромные, но также рекордные для истории российского экспорта — 220 тыс. т, обращают внимание аналитики «Русагротранса». Предыдущий рекорд за аналогичный период зафиксирован в сезоне 2020/21 — 88 тыс. т. Так как к импорту из России в Китай разрешена только яровая пшеница и яровой ячмень, поставки из портов Черного моря в направлении КНР отсутствуют. В данных портах превалируют озимые из центрально-европейской части России. Именно это является сдерживающим фактором для увеличения экспорта пшеницы и ячменя из нашей страны, говорится в сообщении аналитического центра.



Объем вывоза российской кукурузы в КНР в текущем сельхозгоду, по информации «Русагротранса», составил 156 тыс. т, что существенно ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона (когда было отправлено 320 тыс. т). Кукуруза в КНР в основном поставляется из регионов Дальнего Востока (Приморского края и Амурской области), где имело место снижение валового сбора этой агрокультуры. Основными тремя поставщикам кукурузы в Китай традиционно выступали Бразилия, США и Украина.



Также в КНР из России отправляются заметные объемы более нишевых зерновых культур, таких как овес (140 тыс. т) и гречиха (110 тыс. т).



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отмечает, что в этом сезоне прорыв в плане поставок в Китай у российских экспортеров произошел только по ячменю. «По экспорту пшеницы в КНР также уже есть рекорд, но по сравнению с нашими поставками в другие страны и китайским импортом — это мелочи. По кукурузе объемы отгрузок пока ниже уровня предыдущего сельхозгода. Однако с учетом показателей по пшенице и ячменю, в целом вывоз зерна в Китай в этом сезоне рекордный», — подтвердил эксперт «Агроинвестору».



Также в текущем сельхозгоду наша страна экспортировала в КНР рекордное количество зернобобовых — республика стала одним из двух ключевых покупателей данной группы российских растениеводческих культур, добавляет Рылько.



Что касается дальнейших перспектив отгрузок по этому направлению, то до конца этого сезона существенных прорывов по ячменю и пшенице ожидать не стоит, уверен эксперт. «Отсутствие значимых объемов поставок из страны — крупнейшего экспортера пшеницы в страну — крупнейшего импортера пшеницы связано с целым рядом факторов, которые в общих чертах можно обозначить как несовпадение России и Китая в части логистики и качества, — поясняет он. — И преодолеть это несовпадение сложно: например, КНР не дает разрешения на ввоз российской озимой пшеницы, которая является основой нашего экспорта. Из Сибири же пока хорошо идет фуражный ячмень».



Основные центры потребления пшеницы находятся на юге Китая. Поэтому китайским госкомпаниям проще и привычнее покупать пшеницу в США или Канаде и разгружать в портах южного части страны, обращает внимание глава ИКАР.



Если же говорить про следующий сезон, то Рылько надеется, что России все же удастся организовать поставки в республику кукурузы и ячменя с европейской части страны. «Плюс, нужно продолжать закрепляться на рынке зернобобовых — как минимум, не потерять те объемы, которые были экспортированы в КНР в этом сезоне», — считает он.



Китай только в этом году начал проявлять активный интерес к российскому зерну, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор ГК «Сибирский хлеб» из Новосибирской области Павел Миклухин. Компания пока зерно в Китай не поставляла. «У нас очень активный институт посредников — торговых компаний, которые отбивают у сибирских хозяйств экспортные позиции — не только пшеницу, но также ячмень, лен, рапс, рапсовое масло», — объяснил руководитель.



Сам Китай тоже является не только крупными потребителем зерна, но и глобальным посредником в части отгрузок в страны Юго-Восточной Азии. «Мы бы хотели если и сотрудничать с КНР, то как с транзитным пунктом — чтобы осуществлять через республику поставки зерна во Вьетнам, Индонезию и другие государства ЮВА. Но для этого нужна инфраструктура, в частности, бондовые площадки вблизи стран-конечных покупателей», — отметил Миклухин.



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