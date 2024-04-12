Египет впервые с начала сезона опередил Турцию в рейтинге импортеров российской пшеницы flickr.com

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2023/24 на 1 млн т до 52 млн т в связи с высокими темпами отгрузок. Прогноз для ближайшего конкурента — стран ЕС — напротив, понижен на 2 млн т до 34,5 млн т. В прошлом сезоне, по оценке американских аналитиков, наша страна поставила на внешние рынки 47,5 млн т пшеницы, Евросоюз — около 35,1 млн т. При этом конечные запасы пшеницы в России по сравнению с мартовским обзором остались неизменными — около 12,44 млн т против 14,64 млн т в 2022/23 году. В своих расчетах американское агроведомство традиционно не учитывает Крым и новые российские регионы.



Аналитический центр «Русагротранса» также повысил прогноз вывоза пшеницы в сезоне-2023/24 с 52,5 млн т до 53 млн т, экспорт зерна в целом может составить почти 70 млн т, рассказал «Агроинвестору» руководитель направления анализа аграрных рынков, директор по маркетингу «Русагротранса» Игорь Павенский. «По итогам июля-марта сезона-2023/24 экспорт пшеницы из России, включая поставки в страны ЕАЭС, составил 40,85 млн т, что на 11% больше рекордных 36,65 млн т в прошлом сезоне. При этом Египет впервые с начала сезона опередил Турцию в рейтинге импортеров российской пшеницы, — отметил эксперт. — Это связано с активными закупками на тендерах GASC (госагентство Египта по закупкам продовольствия). Всего в Египет, включая частных покупателей, из России отгружено 5,9 млн т, что пока меньше, чем год назад, когда было вывезено 6,35 млн т».



На втором месте по объему закупок российской пшеницы Турция. Отставание от уровня прошлого года по поставкам в эту страну продолжает увеличиваться, обратил внимание Павенский. Экспорт составил 5,5 млн т против 6,3 млн т за аналогичный период прошлого сельхозгода. «Это связано с рекордным прошлогодним урожаем и сформировавшимися к настоящему времени высокими запасами, — пояснил он. — С учетом продуктов переработки Турция фактически сама станет нетто-экспортером пшеницы в текущем сезоне, в особенности твердой». Топ-3 покупателей замыкает Бангладеш, куда по итогам июля-марта было вывезено почти 3 млн т пшеницы, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом сезоне (1,2 млн т). Поставки выросли на фоне снижения экспорта со стороны Канады и Украины, сказал Павенский.



Россия получает рекордные и близкие к рекордным урожаи зерновых несколько лет подряд. Агрономические и погодные условия сезона на текущем этапе говорят о вероятной пролонгации этой тенденции, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор компании-экспортера холдинга «Доставка Морем» Наталья Тугалева. «Все это, тем более с учетом значительных переходящих запасов, способствует повышению прогнозов экспорта, вместе с которыми пересматриваются и квоты, что является значимым позитивным фактором», — считает она.



Холдинг-экспортер «Доставка Морем» запланировал рост показателей вывоза, при этом кроме увеличения объемов перевалки классических культур, точками роста компания видит нишевое направление и сферу продуктов переработки. «Например, в 2024 году мы намерены на 100% повысить количественные показатели отгрузки гороха, кукурузы и нута. Также “Доставка Морем” рассматривает развитие экспорта на Восток», — рассказала Тугалева.



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