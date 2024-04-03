Россельхознадзор предложил аттестовывать производителей зерна на экспорт

Ранее Россельхознадзор предложил перераспределить квоту между экспортерами зерна flickr.com

Россельхознадзор направил в Минсельхоз предложения по ужесточению фитосанитарного контроля за зерном и другими продуктами, предназначенными для экспорта. Согласно информации службы, предлагается ввести процедуру аттестации предприятий-производителей аналогично ветеринарному контролю с последующим внесением их данных в реестр экспортеров.



Предложения были разработаны по указанию правительства для обеспечения фитосанитарной безопасности экспортных партий зерна и соблюдения процедур очистки зерна от карантинных сорных растений компаниями-экспортерами. Планируется усилить контроль за фитосанитарным состоянием мест производства продукции, в основном зерна, предназначенного для экспорта. Инициатива должна быть внесена в план законодательной работы правительства на 2025 год.



В сообщении отмечается, что из-за ограничений российского законодательства в области карантина растений необходимы изменения в Федеральный закон от 21 июля 2014 года «О карантине растений». Предложения предусматривают передачу Россельхознадзору полномочий для проведения бесплатных проверок объектов, связанных с производством, переработкой и хранением подкарантинной продукции, в частности зерна для экспорта, на соответствие карантинным требованиям стран-покупателей.



Ведомство отметило, что предлагаемые изменения уже давно успешно применяются на практике. Например, с 2015 года в соответствии с требованиями Главного таможенного управления Китая Россельхознадзор ежегодно проводит фитосанитарные проверки мест производства и складов зерновой продукции, предназначенной для поставок в КНР. Только после проверки на соответствие фитосанитарным стандартам и требованиям безопасности КНР предприятия включаются в реестр компаний, имеющих разрешение на экспорт в Китай. Это гарантирует полную прослеживаемость зерновой продукции с момента посева и снижает риск обнаружения карантинных организмов в экспортной партии. Россельхознадзор подчеркивает, что эффективность этой системы подтверждена отсутствием жалоб от китайских органов контроля.



В конце марта Россельхознадзор выразил обеспокоенность увеличением количества уведомлений от уполномоченных органов стран-импортеров о несоответствии карантинным фитосанитарным требованиям российского зерна. На этом фоне служба предложила перераспределить квоту между экспортерами зерна. Сообщалось, что в 2023 году Россельхознадзор получил 33 уведомления о несоответствии карантинным фитосанитарным требованиям российского зерна, а с начала 2024 года уже 13. По информации ведомства, участники зернового рынка не принимают достаточных мер для обеспечения карантинного фитосанитарного благополучия на различных этапах производства и очистки зерна перед экспортом. Так, ТАСС накануне сообщил, что Вьетнам может прекратить принимать поставки от ТД «Риф» в связи с отправкой партий пшеницы, не соответствующих фитосанитарным сертификатам страны.



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