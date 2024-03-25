Россельхознадзор предложил перераспределить квоту на поставки зерна между экспортерами

В 2023 году Россельхознадзор получил 33 уведомления о несоответствии карантинным фитосанитарным требованиям российского зерна «Агро-Белогорье»

Россельхознадзор обеспокоен значительным увеличением количества уведомлений от уполномоченных органов стран-импортеров о несоответствии карантинным фитосанитарным требованиям партий российского зерна. В связи с этим служба предлагает перераспределить квоту между экспортерами зерна, внеся соответствующее предложение в Минсельхоз, сообщается на сайте Россельхознадзора.



В 2023 году Россельхознадзор получил 33 уведомления о несоответствии карантинным фитосанитарным требованиям российского зерна, а с начала 2024 года уже 13. В сообщении отмечается, что участники зернового рынка не принимают необходимых мер для обеспечения карантинного фитосанитарного благополучия как на стадии производства зерна, так и при его очистке перед формированием экспортных партий в соответствии с требованиями импортеров. Россельхознадзор направил более 1,2 тыс. уведомлений производителям зерна.



Также служба сообщила, что с начала 2024 года у торгового дома «Риф» были выявлены несоответствия требованиям стран-импортеров в 44 (81%) экспортных партиях объемом более 1 млн т. В процессе перемещения зерна компании по территории России были обнаружены карантинные объекты, недостаточное уведомление о прибытии подкарантинной продукции, а также отсутствие необходимой документации на партию зерна или нарушения в ее оформлении. Территориальными управлениями службы за 2023-2024 годы в адрес ТД «Риф» и его контрагентов направлено 134 уведомления о несоответствии 252 партий зерновой продукции требованиям государств-импортеров. Несмотря на выявленные нарушения, «Риф» не предпринял должных мер по контролю за соответствием экспортных партий требованиям импортеров, подчеркнули в Россельхознадзоре.



22 марта в 16:20 на портале «Лента.ру» вышел материл о «беспрецедентном давлении» на ТД «Риф». Издание сообщало об этом со ссылкой на письмо директора компании Марины Турянской, адресованное вице-премьеру Виктории Абрамченко, министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву и руководителю Россельхознадзора Сергею Данкверту. Собственник компании Петр Ходыкин рассказывал «Ленте», что суда с пшеницей ТД «Риф» заблокированы в портах, что приносит огромные убытки. Ходыкин отмечал, что с 18 марта Центр оценки качества зерна начал находить во всех портах для всех стран-импортеров карантинные объекты, однако ранее сформированные аналогичные партии беспрепятственно прошли проверку. По словам Ходыкина, один из участников рынка хотел выкупить «Риф» за 11 млрд руб. при оценке Сбера в 85 млрд руб., в противном случае «переговорщик угрожал остановкой бизнеса, что сейчас и происходит», говорил Ходыкин.



Однако материал пропала с «Ленты» через некоторое время после публикации, в 19:02 был опубликован новый текст. Там со ссылкой на телефонограмму новороссийского филиала Центра оценки качества зерна в адрес Южного межрегионального управления Россельхознадзора сказано, что в процессе досмотра партии пшеницы массой 63 тыс. т на сухогрузе WADI SAFAGA, отгружаемой на экспорт в Новороссийске, при проведении гербологической экспертизы были обнаружены семена карантинной сорной растительности для страны назначения Египет: горец вьюнковый, вьюнок полевой, ярутка полевая. В результате «Риф» не получил фитосертификат для отправки судна.



Как пишет «Лента», Турянская в своем письме отмечает «несостоятельность и порочность сложившейся системы контроля по соответствию карантинного фитосанитарного состояния зерна требованиям импортирующих стран». Список карантинных объектов для России, которым руководствуются все отечественные сельхозтоваропроизводители, ограничен, в то время как каждая страна-импортер имеет свой перечень. Кроме того, экспортируемое зерно хранится в портовых элеваторах анонимно. «Ни одна из портовых лабораторий не имеет аккредитации в Россельхознадзоре и не проводит проверку наличия сорняков в зерне при его приемке. Только на последнем этапе, когда экспортная партия уже сформирована и загружена на морское судно, аккредитованная лаборатория Россельхознадзора проводит исследования и делает заключение о соответствии зерна требованиям страны-импортера», — говорится в письме.



В письме Турянской также говорилось, что в качестве одной из мер быстрого реагирования на данную ситуацию можно обязать аккредитованные лаборатории Россельхознадзора проводить проверку зерна на портовых элеваторах. Она также обращала внимание на угрозу срыва и недостижения ожидаемых результатов федерального проекта «Экспорт продукции АПК», национального проекта «Международная кооперация и экспорт». «Срочные меры по изменению системы контроля карантинного фитосанитарного состояния зерновых крайне необходимы для сохранения репутации нашей страны как глобального, надежного и безупречного поставщика продовольствия на мировые рынки», — приводила «Лента» выдержку из письма.



Пресс-служба ТД «Риф» на момент публикации не ответила на запрос «Агроинвестора», Турянская отказалась от комментариев, уточнив, что ответы на вопросы будут позже.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что вопросы к качеству зерна должны быть не только к ТД «Риф», но и к самому Россельхознадзору, который контролирует это качество при отгрузках и выдает сертификаты. Говоря о возможном перераспределении квоты на экспорт зерна, Корбут отметил, что для этого придется вносить изменения в соответствующее постановление правительства или выпускать новое. По его мнению, это вряд ли произойдет, так как «смена правил игры во время забега, тем более к концу сезона, маловероятна». В перспективе он считает вероятным исключение ТД «Риф» из распределения коты или снижение ее объемов для компании.



В начале февраля Минсельхоз распределил основную часть квоты (90%) на экспорт зерна (пшеница и меслин, кукуруза, ячмень) в 2024 году между 261 компанией. Объем квоты — 24 млн т, она не распространяется на поставки в ЕАЭС. Наибольшие доли получили ведущие экспортеры: «Грейн гейтс» — 4,2 млн т, ТД «Риф» — 3,97 млн т, «Астон» — 2,1 млн т, «МЗК Экспорт» — 1,3 млн т, «ОЗК трейдинг» — 985,7 тыс. т.



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