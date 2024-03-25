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Россельхознадзор предложил перераспределить квоту на поставки зерна между экспортерами

Служба обеспокоена ростом жалоб на качество продукции со стороны стран-импортеров

| Агроинвестор |

В 2023 году Россельхознадзор получил 33 уведомления о несоответствии карантинным фитосанитарным требованиям российского зерна
В 2023 году Россельхознадзор получил 33 уведомления о несоответствии карантинным фитосанитарным требованиям российского зерна

обеспокоен значительным увеличением количества уведомлений от уполномоченных органов стран-импортеров о несоответствии карантинным фитосанитарным требованиям партий российского зерна. В связи с этим служба предлагает перераспределить квоту между экспортерами зерна, внеся соответствующее предложение в , сообщается на сайте Россельхознадзора.

В 2023 году получил 33 уведомления о несоответствии карантинным фитосанитарным требованиям российского зерна, а с начала 2024 года уже 13. В сообщении отмечается, что участники зернового рынка не принимают необходимых мер для обеспечения карантинного фитосанитарного благополучия как на стадии производства зерна, так и при его очистке перед формированием экспортных партий в соответствии с требованиями импортеров. направил более 1,2 тыс. уведомлений производителям зерна. 

Также служба сообщила, что с начала 2024 года у были выявлены несоответствия требованиям стран-импортеров в 44 (81%) экспортных партиях объемом более 1 млн т. В процессе перемещения зерна компании по территории России были обнаружены карантинные объекты, недостаточное уведомление о прибытии подкарантинной продукции, а также отсутствие необходимой документации на партию зерна или нарушения в ее оформлении. Территориальными управлениями службы за 2023-2024 годы в адрес и его контрагентов направлено 134 уведомления о несоответствии 252 партий зерновой продукции требованиям государств-импортеров. Несмотря на выявленные нарушения, не предпринял должных мер по контролю за соответствием экспортных партий требованиям импортеров, подчеркнули в Россельхознадзоре.

22 марта в 16:20 на портале «Лента.ру» вышел материл о «беспрецедентном давлении» на . Издание сообщало об этом со ссылкой на письмо директора компании Марины Турянской, адресованное вице-премьеру Виктории Абрамченко, министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву и руководителю Россельхознадзора Сергею Данкверту. Собственник компании Петр Ходыкин рассказывал «Ленте», что суда с пшеницей заблокированы в портах, что приносит огромные убытки. Ходыкин отмечал, что с 18 марта Центр оценки качества зерна начал находить во всех портах для всех стран-импортеров карантинные объекты, однако ранее сформированные аналогичные партии беспрепятственно прошли проверку. По словам Ходыкина, один из участников рынка хотел выкупить за 11 млрд руб. при оценке Сбера в 85 млрд руб., в противном случае «переговорщик угрожал остановкой бизнеса, что сейчас и происходит», говорил Ходыкин. 

Однако материал пропала с «Ленты» через некоторое время после публикации, в 19:02 был опубликован новый текст. Там со ссылкой на телефонограмму новороссийского филиала Центра оценки качества зерна в адрес Южного межрегионального управления Россельхознадзора сказано, что в процессе досмотра партии пшеницы массой 63 тыс. т на сухогрузе WADI SAFAGA, отгружаемой на экспорт в Новороссийске, при проведении гербологической экспертизы были обнаружены семена карантинной сорной растительности для страны назначения Египет: горец вьюнковый, вьюнок полевой, ярутка полевая. В результате не получил фитосертификат для отправки судна.

Как пишет «Лента», Турянская в своем письме отмечает «несостоятельность и порочность сложившейся системы контроля по соответствию карантинного фитосанитарного состояния зерна требованиям импортирующих стран». Список карантинных объектов для России, которым руководствуются все отечественные сельхозтоваропроизводители, ограничен, в то время как каждая страна-импортер имеет свой перечень. Кроме того, экспортируемое зерно хранится в портовых элеваторах анонимно. «Ни одна из портовых лабораторий не имеет аккредитации в Россельхознадзоре и не проводит проверку наличия сорняков в зерне при его приемке. Только на последнем этапе, когда экспортная партия уже сформирована и загружена на морское судно, аккредитованная лаборатория Россельхознадзора проводит исследования и делает заключение о соответствии зерна требованиям страны-импортера», — говорится в письме. 

В письме Турянской также говорилось, что в качестве одной из мер быстрого реагирования на данную ситуацию можно обязать аккредитованные лаборатории Россельхознадзора проводить проверку зерна на портовых элеваторах. Она также обращала внимание на угрозу срыва и недостижения ожидаемых результатов федерального проекта «Экспорт продукции АПК», национального проекта «Международная кооперация и экспорт». «Срочные меры по изменению системы контроля карантинного фитосанитарного состояния зерновых крайне необходимы для сохранения репутации нашей страны как глобального, надежного и безупречного поставщика продовольствия на мировые рынки», — приводила «Лента» выдержку из письма.

Пресс-служба на момент публикации не ответила на запрос «Агроинвестора», Турянская отказалась от комментариев, уточнив, что ответы на вопросы будут позже. 

Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут сказал «», что вопросы к качеству зерна должны быть не только к , но и к самому Россельхознадзору, который контролирует это качество при отгрузках и выдает сертификаты. Говоря о возможном перераспределении квоты на экспорт зерна, Корбут отметил, что для этого придется вносить изменения в соответствующее постановление правительства или выпускать новое. По его мнению, это вряд ли произойдет, так как «смена правил игры во время забега, тем более к концу сезона, маловероятна». В перспективе он считает вероятным исключение из распределения коты или снижение ее объемов для компании. 

В начале февраля распределил основную часть квоты (90%) на экспорт зерна (пшеница и меслин, кукуруза, ячмень) в 2024 году между 261 компанией. Объем квоты — 24 млн т, она не распространяется на поставки в ЕАЭС. Наибольшие доли получили ведущие экспортеры: «Грейн гейтс» — 4,2 млн т, — 3,97 млн т, «» — 2,1 млн т, «МЗК Экспорт» — 1,3 млн т, « трейдинг» — 985,7 тыс. т.

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