Этот сезон Россия вновь завершит с высокими переходящими запасами зерна

До конца сезона России нужно вывезти еще 19 млн тонн пшеницы А. Гордеев

Сейчас запасы пшеницы в России, по официальным данным, превышают прошлогодние во всех федеральных округах (36 млн т в сумме у трейдеров и сельхозпроизводителей), за исключением Урала, но это небольшой производящий регион, сообщил в ходе конференции «Где маржа 2024» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Запасы зерна без пшеницы также зашкаливают (18,7 млн т в сезоне-2022/23, 19,2 млн т сейчас), но на Урале и в Сибири они ниже за счет экспорта в Казахстан и Китай — поставки туда несколько разгрузил регионы. «Как мы дошли до жизни такой: у нас был и продолжается крайне тяжелый сезон в портах», — пояснил Рылько. Так, в ноябре-январе отгрузки были ниже, чем в прошлом году, что связано с погодными условиями и другими факторами.



До конца сезона нужно вывезти еще примерно 19-19,5 млн т пшеницы, и это сверхсерьезная задача, поскольку в прошлом году на этот период оставалось 18,4 млн т, что тогда было рекордом. Решить этот вопрос нужно для того, чтобы разгрузить внутренний рынок, объясняет Рылько. Однако отгружать столь значительные объемы придется в гораздо более тяжелых условиях.



Так, еженедельные экспортные пошлины в силу ряда причин остаются на очень высоком уровне, особенно на пшеницу. «Я бы хотел обратить внимание регулятора <...>. У нас в начале этого сезона произошло снижение экспортной пошлины <...>. Но, когда эта пошлина создавалась, доллар стоил 60 руб., сейчас — больше 90 руб. И при цене доллара выше 90 руб. эта пошлина в рублях оказалась выше, чем стартовая в 2021 году. Я думаю, что надо как следует задуматься: цены падают, маржа <...> никудышная, а пошлина остается сверхвысокой», — подчеркнул Рылько. Кроме того, плавающая пошлина и квота не стимулируют аграриев хранить зерно, но сбыть его в начале следующего сельхозгода будет сложнее из-за низких цен.



С 21 по 27 февраля экспортная пошлина на пшеницу уменьшилась на 106 руб. до 3952,9 руб. за тонну, сообщает Минсельхоз. Пошлина на ячмень снизится на 29,5 руб. до 190 руб. за тонну, на кукурузу — уменьшилась на 1195,2 руб. до 1083,5 руб. за тонну. Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен за тонну пшеницы — $248,4 ($251,1 неделей ранее), ячменя — $178,3 ($178,3), кукурузы — $210,7 ($210,7).



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