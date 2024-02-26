Минсельхоз США прогнозирует лидерство Китая в импорте сельхозпродукции в ближайшие 10 лет

В 2023 году экспорт продукции АПК из России в Китай увеличился более чем на 50% Е. Егоров

В течение ближайших 10 лет регионы Африки, Ближнего Востока, Китая, Юго-Восточной Азии, Западной Азии и Латинской Америки будут играть ключевую роль в стимулировании мировой торговли за счет увеличения спроса на продукты питания. Об этом говорится в отчете Минсельхоза США (USDA). Аналитики считают, что Китай сохранит свою позицию в качестве ведущего мирового импортера соевых бобов с долей 62,4% к 2033/34 году.



Спрос со стороны Китая будет способствовать постоянному росту международной торговли соей в ближайшие 10 лет, приводя к увеличению общего объема ее мирового импорта на 44,8 млн т (+25,3%) — до 221,6 млн т, считает USDA. Прогнозируется, что годовой импорт фуражного зерна в Китай достигнет 44,2 млн т к 2033/34 году (+3,4 млн т), хотя этот показатель будет значительно ниже исторического максимума в 50,5 млн т, достигнутого в 2020/21 году.



Кроме того, по прогнозам на 2033/34 год, Китай, как крупнейший в мире импортер, приобретет 26 млн т кукурузы. Ожидается, что рост спроса на кормовые культуры в Китае будет превышать уровень внутреннего производства кукурузы. Для удовлетворения потребностей в кормах китайский импорт сорго и ячменя к 2033/34 году также значительно увеличится — до 9,1 млн т и 8,6 млн т соответственно.



Китай будет оставаться крупнейшим импортером сорго (с долей около 83% от мировой торговли). В то же время поставки кукурузы в Китай могут быть ограничены квотами, в то время как для сорго и ячменя квот не предусмотрено. Кроме того, Китай останется крупнейшим в мире импортером ячменя (8,6 млн т в 2033/34), что все же будет ниже пикового значения в 12 млн т, достигнутого в 2020/21 году, однако доля КНР в мировых закупках этой агрокультуры, которая составляла 28,3% в 2024/25 году, снизится до 25,9% к 2033/34, считают аналитики USDA. Также прогнозируется постепенное снижение импорта пшеницы в Китай с 10,7 млн т до 9,7 млн т к 2033/34 году из-за предпочтения правительства развивать производство продовольственных зерновых и использовать значительные запасы.



Научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский сказал «Агроинвестору», что Китай с большой долей вероятности останется крупнейшим импортером сельхозпродукции в ближайшем десятилетии. Значительный рост импорта ожидается для масличных, при том, что импорт зерна, скорее, будет стагнировать или сокращаться. С учетом этих тенденций подтверждаются перспективы расширения российского аграрного экспорта через стимулирование производства сои и рапса в Сибири и на Дальнем Востоке.



Однако необходимо сопоставлять с одной стороны, планы и желание отечественных переработчиков поставлять на экспорт масло и шрот, а с другой — прогнозы, которые предполагают рост потребности Китая преимущественно в непереработанных масличных, считает Терновский. «С учетом прогнозируемого сокращения закупок Китаем зерна, необходимо с осторожностью подходить к оценке потенциала российского экспорта в этом направлении через новые логистические маршруты», — заключил эксперт.



В начале февраля замруководителя центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе Андрей Кучеров говорил, что в 2023 году экспорт продукции АПК из России в Китай увеличился более чем на 50%. Российская сельскохозяйственная продукция занимает второе место по объему экспорта из России в Китай, уступая лишь поставкам углеводородов, говорил помощник президента России Юрий Ушаков после телефонного разговора между российским главой государства Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По прогнозам центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем российского экспорта продукции сельскохозяйственного комплекса в Китай может превысить $10 млрд.



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