Темпы экспорта зерна превышают прошлогодние на 8 млн тонн

Экспорту могут помешать низкие цены на зерно и логистические проблемы в Красном море НМТП

С начала сезона-2023/24 по февраль Россия экспортирует 46,6 млн т зерна, что на 7,9 млн т больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил руководитель направления анализа аграрных рынков «Русагротранса» Игорь Павенский в ходе Grain Forum 2024, который проходит в Дубае. Прогноз экспорта на весь сельхозгод составляет 66,7 млн т, плюс зернобобовые — 3,46 млн т, мука — 1,6 млн т. Таким образом, общий показатель составит 71,8 млн т, передает его слова «Финмаркет».



Экспорт пшеницы с июля по февраль может достичь 35,6 млн т, что на 3,7 млн т больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Оценка вывоза пшеницы на весь текущий сезон составляет 52,5 млн т. Как прогнозирует Павенский, отгрузки ячменя в этом сельхозгоду могут увеличиться с 5,6 млн т годом ранее до 7,2 млн т, кукурузы — с 6 млн т до 6,2 млн т, зернобобовых — с 2,08 млн т до 3,46 млн т.



Павенский также рассказал, что с начала этого сезона по январь доля российской пшеницы составила 70-90% импорта в Турцию, Египет, Бангладеш, Пакистан, Кению. В частности, в поставках в Турцию она увеличилась с 70% до 89%, в Египет — снизилась с 74% до 66%, но он ожидает восстановления в ближайшие месяцы, в Бангладеш — выросла с 34% до 70%, в Пакистан — снизилась с 74% до 67%, в Кению — повысилась с 57% до 90%.



В этом году Россия планирует поставить за рубеж до 70 млн т зерна, сказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам главы агроведомства, в прошлом году из общего объема агроэкспорта в $43,5 млрд большую часть составили пшеница, кукуруза и ячмень.

По словам независимого эксперта зернового рынка Александра Корбута, «нельзя сказать, что сейчас экспорт идет очень хорошо»: с начала месяца по 19 февраля было отгружено менее 3 млн т. Но потенциально все прогнозы, озвученные Павенским, реальны. «Если я правильно понимаю, эти показатели включают и зерно, и зернобобовые, и муку. По муке, если сбудется 1,6 млн т — это очень хорошо. По зерну — 66,7 млн т — в принципе может быть и больше: это умеренный, консервативный прогноз. Я бы предпочел оценку ближе к 70 млн т», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



Но темпы отгрузок будут в большей степени зависеть не от России, а от спроса на внешних рынках, продолжает эксперт. Помешать могут и логистические проблемы в Красном море, добавляет он. Также влияние оказывают низкие мировые цены: они не дают серьезных стимулов для активных продаж. С другой стороны, альтернатив немного, так как внутренние цены также стагнируют, и говорить о том, что они вскоре вырастут, сложно.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко отмечает, что, скорее всего, прогноз «Русагротранса» учитывает поставки в страны ЕАЭС. За пределы Таможенного союза экспорт зерна по итогам года может быть на 2 млн т меньше озвученного (порядка 44,6 млн т), а муки — 1,2 млн т вместо 1,6 млн т. По его словам, в целом темпы экспорта довольно активные и опережают прошлогодние примерно на 8 млн т (без учета зернобобовых).



«Но в ближайшие месяцы вырисовывается конъюнктурная проблема — цены обваливаются. Эта проблема будет негативно сказываться на темпах экспорта <...>. Внутренние цены имеют тенденцию к снижению, но не такими темпами, как на мировом рынке. Значит, перед экспортерами будет стоять сложная задача по закупке зерна для исполнения своих контрактов. Еще надо иметь ввиду, что у них на начало февраля были большие запасы относительно дорогого (по сравнению с мировой ценой) зерна. В этом нет ничего хорошего, и у них тоже начнутся серьезные проблемы», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко.



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