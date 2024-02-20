Экспорт пшеницы в этом сезоне может составить почти 53 млн тонн

Урожай зерна в этом году оценивается в 141,5 млн тонн Д. Гришкин

Центр ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка обновил консенсус-прогнозы по агрорынку. По основным показателям мнения аналитиков с ноября 2023 года, когда центр начал публикацию ежеквартальных обзоров, стали более оптимистичными. Так, ожидания по экспорту пшеницы в текущем сельхозсезоне пересмотрены в большую сторону — с 50,4 млн т до 52,9 млн т (здесь и далее — без учета новых регионов). Оценка экспорта пшеницы и в новом сезоне также повышена — с 46,4 млн т до 48,1 млн т.



Сбор зерна в этом году опрошенные ЦЦИ аналитики оценивают в 141,5 млн т против предыдущей оценки в 134,2 млн т, включая 90,5 млн т пшеницы (87,3 млн т). Консенсус-прогноз по урожаю двух из трех видов масличных культур оказался ниже предыдущих оценок. Прогнозируется сбор 15,5 млн т подсолнечника (по сравнению с 15,6 млн т в ноябрьском обзоре), рапса — 4,2 млн т (4,3 млн т). Оценка сбора сои остается на уровне 5,9 млн т.



Оценка урожая подсолнечника с текущем сезоне повышена с 16,7 млн т до 16,9 млн т, при этом консенсус-прогноз по выпуску подсолнечного масла понижен с 7,2 млн т до 7 млн т. Также скорректированы в сторону уменьшения оценки его экспорта: с 4,6 млн т до 4,3 млн т. В сезоне-2024/25 аналитики оценивают перспективы выпуска подсолнечного масла на уровне 6,4 млн т против 6,8 млн т в ноябре, а его экспорт — в 4,2 млн т против 4,5 млн т.



«Разброс мнений по объему вывоза второго по значимости продукта российского агроэкспорта, хотя мы находимся уже на экваторе сезона, говорит об отсутствии у рынка понимания стратегий масложировых компаний на фоне роста предложения сырья для переработки, — говорится в Телеграм-канале Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. — По мнению оптимистов, Россия в следующем сезоне может даже выйти на первое место по экспорту подсолнечного масла».



По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна из России в этом сельхозгоду может превысить 65 млн т. В прошлом сезоне показатель составил 60 млн т, в том числе 47 млн т пшеницы. Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина ранее говорила «Агроинвестору», что в январе Россия экспортировала 5,3 млн т зерна, что превышает показатель января 202-го (4,5 млн т). Минсельхоз ранее предложил увеличить квоту на экспорт зерна в 2024 году на 4 млн т до 28 млн т.



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