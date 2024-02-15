Корректировки прогноза можно ожидать, когда появятся данные Гидрометцентра о состоянии посевов после выхода из зимы flickr.com

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы в 2024 году на 1,4 млн т до 93,6 млн т, говорите в материалах центра. В 2023 году в России было собрано 92,8 млн т пшеницы. Прогноз был скорректирован благодаря хорошим погодным условиям. Урожай озимой пшеницы оценивается в 67,7 млн т по сравнению с 63,8 млн т в прошлом году, яровой — в 25,9 млн т (28,9 млн т).



«СовЭкон» отметил, что в большинстве регионов, где выращивается озимая пшеница, сохраняются благоприятные погодные условия для посевов. Минимальная температура за последний месяц превышала норму на 2-4 °C. Во многих районах Центрального и Приволжского округов продолжает наблюдаться обильный снежный покров высотой 15 см и более. Вместе с тем, на Юге наблюдается аномально теплая погода с температурой на 10-12 °C выше нормы. «Такие колебания температуры могут представлять угрозу для посевов озимой пшеницы, однако только при резком похолодании», — отметили аналитики.



По их данным, в ближайшие недели не ожидается резкого снижения температуры. Погодные модели прогнозируют, что на Юге температура будет на 1-2 °C выше нормы, а в Центре и Поволжье — на уровне или немного ниже нормы. «Погодные условия для нового урожая оставались благоприятными в течение последних нескольких месяцев. При отсутствии серьезных заморозков хороший прогноз для российского урожая может начать оказывать давление на мировые цены в ближайшие месяцы», — считают аналитики центра.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что его оценка урожай зерна остается на уровне 145 млн т, включая 93 млн т пшеницы. Прогноз основан на хороших для развития зерновых агроклиматических условиях. «Хорошее увлажнение дает возможность получить такие высокие урожаи. Корректировки прогноза можно ожидать, когда появятся данные Гидрометцентра о состоянии посевов после выхода из зимы», — добавил эксперт.



Между тем, председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Интерфаксу», что в этом году урожай зерна в России значительно превысит 120 млн т. По его прогнозу, экспорт зерна в текущем сельхозгоду может достичь 70 млн т. Аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует урожай на уровне 140 млн т, включая 92 млн т пшеницы. Оптимистичный прогноз — 144,3 млн т, включая 96,3 млн т пшеницы.



По оценкам аналитиков «Русагротранса», площадь сева озимой пшеницы под урожай 2024 года восстановилась до уровня 2022 года и составила 17,27 млн га. Эксперты напомнили, что рекорд был зафиксирован в посевную под урожай 2021 года — почти 17,9 млн га. Сейчас посевы озимой пшеницы в основном находятся в хорошем и отличном состоянии во всех значимых регионах, за исключением некоторых частей Ставропольского края, где была засуха. Однако в течение зимы ситуация с запасами влаги в крае значительно улучшилась, говорят эксперты, порошенные «Интерфаксом».



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует урожай на уровне 145 млн т, включая 92 млн т пшеницы. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько сказал «Интерфаксу», что оценка экспортного потенциала на следующий сельхозгод остается на уровне 48 млн т пшеницы и 63 млн т зерна в целом.



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