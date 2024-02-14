Минсельхоз призвал производить больше «стандартного» зерна на экспорт

Поставки зерна за рубеж с начала сельхозгода по январь составили 38,5 млн тонн Pixabay

Для поддержания лидерства России на мировом рынке пшеницы необходимо производить зерно со стандартными параметрами, поскольку не все импортеры готовы платить премию за более качественную продукцию, сказал директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов на выставке-форуме «Россия», пишет «Интерфакс». Он отметил, что мировой рынок зерна требует стандартного протеина на уровне 12,5% и максимальной урожайности для обеспечения конкурентоспособности российской пшеницы.



Хотя Россия производит пшеницу с более высокими характеристиками, такими как клейковина 25% и содержание белка 16%, импортеры не готовы доплачивать за это. Некрасов подчеркнул важность балансировки внутреннего рынка с укреплением позиций России как ведущего экспортера пшеницы. Департамент готов организовать коммуникацию между экспортерами, производителями и наукой для удовлетворения потребностей ключевых потребителей. Некрасов также отметил необходимость усиления параметров твердой пшеницы для сохранения ее потребительских свойств.



По данным Союза экспортеров зерна, поставки зерна за рубеж с начала сельхозгода по январь составили 38,5 млн т, что на 23% выше показателя за аналогичный период прошлого сезона. По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна из России в этом сельхозгоду может превысить 65 млн т. В прошлом сезоне было отгружено 60 млн т, в том числе 47 млн т пшеницы.



Также Некрасов подчеркнул важность перехода к возделыванию гибридов подсолнечника, создания ультраскороспелых сортов сои и восковидных сортов кукурузы. Кроме того, он отметил значимость разработки сортов картофеля с высоким содержанием крахмала для различных целей производства.



Место, которое сейчас занимает Россия в мировой торговле продуктами переработки масличных, — результат долгой и плодотворной работы отечественных экспортеров, говорит аналитик OleoScope Кирилл Лозовой. За последние годы в нашей стране заметно выросли объемы производства маслосемян, готовой продукции, в том числе за счет появления в России новых маслозаводов, формирующих на внутреннем рынке высокую конкуренцию за сырье. Динамично растет экспорт масел: еще в 2019 году Россия поставляла за рубеж менее 4,4 млн т данной продукции, а по итогам прошлого года этот показатель уже превысил отметку в 6,5 млн т, напомнил аналитик.



«Безусловно, нашим конкурентным преимуществом является выпуск готовой продукции из “чистого” сырья, произведенного без ГМО-компонентов. Особенно это касается соевых бобов, ведь на мировом рынке нет существенных проблем, чтобы найти ГМО-сою — она выращивается в огромных объемах в Южной Америке, а наша страна здесь выделяется, мы способны поставлять на рынки Азии, Африки, Ближнего Востока свою уникальную переработанную продукцию», — сказал Лозовой «Агроинвестору». Для укрепления экспортных позиций он считает важным решать вопросы, связанные с логистикой, существующей нехваткой цистерн для перевозок пищевых грузов и так далее.



В текущих реалиях также растет нагрузка на железную дорогу, несмотря на то что большая часть поставок того же масла за рубеж традиционно приходится на водный транспорт. Но если, например, посмотреть на отправку продукции в порты или бутилированного масла в страны Центральной Азии, то железнодорожный маршрут является безальтернативным, сетует Лозовой. «При этом рынок периодически сталкивается и с такими ситуативными моментами, когда спрос у ключевых покупателей по разным причинам снижается: это может быть высокое скопление внутренних запасов, рост стоимости фрахта, переключение на более активные закупки иных видов масел и так далее. Но в целом это обычные моменты, с которыми участники отрасли работают и строят свои торговые стратегии», — заключил эксперт.



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