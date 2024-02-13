Минсельхоз предложил увеличить квоту на экспорт зерна на 4 млн тонн

Минсельхоз ранее распределил основную часть квоты на экспорт зерна между 261 компанией flickr.com

Минсельхоз предложил увеличить квоту на экспорт зерна на 4 млн т с нынешних 24 млн т, запланированных ранее на 2024 год, говорится в проекте постановления правительства. «Установить <…> по 30 июня 2024 года (включительно) отдельную тарифную квоту на экспорт за пределы России в страны, не являющиеся членами ЕЭС, пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, экспортируемых в соответствии с таможенными процедурами, объемом 4 млн т», — говорится в документе.



Согласно проекту, Минсельхоз будет распределять новую отдельную квоту между участниками внешнеторговой деятельности, которым уже выделен объем основной части экспортной зерновой квоты на период с 15 февраля по 30 июня 2024 года. 9 февраля министерство распределило основную часть квоты (90%) на экспорт зерна на 2024 год между 261 компанией (в 2023 году квоты получили 203 компании). Наибольшие доли квот достались основным экспортерам: «Грейн гейтс» - 4,2 млн т (по сравнению с 3,2 млн т в 2023 году), ТД «Риф» — 3,97 млн т (4,9 млн т), «Астон» - 2,1 млн т (2,77 млн т), «МЗК Экспорт» - 1,3 млн т (2,1 млн т), «ОЗК трейдинг» - 985,7 тыс. т (1,1 млн т).



В конце декабря научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский говорил, что сейчас нет необходимости в ограничении экспорта зерна, особенно учитывая проблемы с его реализацией после рекордных урожаев. Он подчеркивал гибкий подход Минсельхоза к изменению размера квоты и возможность корректировки ее в процессе реализации. По мнению Терновского, квота на экспорт зерна не должна стать проблемой для рынка в условиях нормального функционирования и служит скорее гарантией наличия зерна для внутреннего потребления перед новым урожаем.



Между тем, пошлина на экспорт пшеницы из России с 14 февраля по 20 февраля составит 4058,9 руб. против 3804,6 руб. за тонну неделей ранее, сообщал Минсельхоз. Таким образом, она повысится на 11,8%. Пошлина на ячмень снизится с 827 руб. до 219,5 руб. за тонну, на кукурузу — вырастет с 1339,8 руб. до 2278,7 руб. Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $251,1 за тонну на пшеницу ($251,1 неделей ранее), $178,3 — на ячмень ($190,9), $210,7 — на кукурузу ($199,1).



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