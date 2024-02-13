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Минсельхоз предложил увеличить квоту на экспорт зерна на 4 млн тонн

Ее распределят между поставщиками, которым уже выделен объем основной части квоты

| Агроинвестор |

Минсельхоз ранее распределил основную часть квоты на экспорт зерна между 261 компанией
Минсельхоз ранее распределил основную часть квоты на экспорт зерна между 261 компанией

предложил увеличить квоту на экспорт зерна на 4 млн т с нынешних 24 млн т, запланированных ранее на 2024 год, говорится в проекте постановления правительства. «Установить <…> по 30 июня 2024 года (включительно) отдельную тарифную квоту на экспорт за пределы России в страны, не являющиеся членами ЕЭС, пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, экспортируемых в соответствии с таможенными процедурами, объемом 4 млн т», — говорится в документе.

Согласно проекту, будет распределять новую отдельную квоту между участниками внешнеторговой деятельности, которым уже выделен объем основной части экспортной зерновой квоты на период с 15 февраля по 30 июня 2024 года. 9 февраля министерство распределило основную часть квоты (90%) на экспорт зерна на 2024 год между 261 компанией (в 2023 году квоты получили 203 компании). Наибольшие доли квот достались основным экспортерам: «Грейн гейтс» - 4,2 млн т (по сравнению с 3,2 млн т в 2023 году), — 3,97 млн т (4,9 млн т), «» - 2,1 млн т (2,77 млн т), «МЗК Экспорт» - 1,3 млн т (2,1 млн т), « трейдинг» - 985,7 тыс. т (1,1 млн т).

В конце декабря научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский говорил, что сейчас нет необходимости в ограничении экспорта зерна, особенно учитывая проблемы с его реализацией после рекордных урожаев. Он подчеркивал гибкий подход Минсельхоза к изменению размера квоты и возможность корректировки ее в процессе реализации. По мнению Терновского, квота на экспорт зерна не должна стать проблемой для рынка в условиях нормального функционирования и служит скорее гарантией наличия зерна для внутреннего потребления перед новым урожаем.

Между тем, пошлина на экспорт пшеницы из России с 14 февраля по 20 февраля составит 4058,9 руб. против 3804,6 руб. за тонну неделей ранее, сообщал . Таким образом, она повысится на 11,8%. Пошлина на ячмень снизится с 827 руб. до 219,5 руб. за тонну, на кукурузу — вырастет с 1339,8 руб. до 2278,7 руб. Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $251,1 за тонну на пшеницу ($251,1 неделей ранее), $178,3 — на ячмень ($190,9), $210,7 — на кукурузу ($199,1).

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