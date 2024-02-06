В феврале экспорт зерна из России замедлился

С начала сезона до 1 февраля на внешние рынки было поставлено 40,2 млн тонн зерновых Pixabay

С 1 по 5 февраля на экспорт было отправлено 496,2 тыс. т зерна, что на 48% меньше, чем за этот период годом ранее, сообщила «Агроинвестору» директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. В том числе, по ее словам, отгрузки пшеницы сократились на 47,8% до 405,6 тыс. т, кукурузы — на 16% до 88 тыс. т, ячменя — до 2,6 тыс. т против 63,5 тыс. т годом ранее.



За этот период покупателями российской пшеницы были семь стран, в то время как в начале февраля прошлого года — 13. Основные объемы пришлись на Египет — 63 тыс. т, что почти в семь раз меньше, чем годом ранее. Мексика заняла второе место с объемом в 48,5 тыс. т, Танзания — третье с 46,8 тыс. т. Куба, закупившая 30 тыс. т, стала четвертой, Турция с 23 тыс. т, что на 80% меньше, чем в это же время прошлого сезона, закрыла пятерку лидеров.



Тюрина также отметила, что снижение объемов отгрузок зерна в феврале частично объясняется отсутствием дисконта в цене российской пшеницы по сравнению с европейским зерном. Например, в конце января цена российской пшеницы (12,5% протеина, FOB Новороссийск) была выше европейской на $7 за тонну. К 5 февраля этот разрыв уменьшился до $3. Сейчас российская пшеница продается по цене $240 за тонну, в то время как европейская — по $237 за тонну. Цена американской пшеницы за неделю снизилась на $4 до $258 за тонну.



Цены на пшеницу в различных регионах России движутся в разные стороны, отметила Тюрина. Так, на Юге цены на пшеницу 4-го класса снизились в среднем на 100 руб. за тонну, в то время как в центральных регионах произошло незначительное увеличение цен (на 30 руб.). Средняя цена составляет 11650 руб. за тонну (с НДС), что немного ниже, чем на прошлой неделе, когда она составляла 11700 руб. за тонну. В долларовом эквиваленте цена снизилась со $130,6 в конце января до $127 за тонну.



В январе Россия экспортировала 5,3 млн т зерна, что превышает показатель января прошлого года (4,5 млн т), сравнила Тюрина. В том числе экспорт пшеницы составил 4 млн т, что на 200 тыс. т больше, чем годом ранее. С начала текущего сезона до 1 февраля на внешние рынки было поставлено 40,2 млн т зерновых, включая 33,3 млн т пшеницы. С учетом оценки экспортного потенциала на весь сельскохозяйственный год в 65 млн т всех видов зерновых, включая 53 млн т пшеницы, до конца сезона остается вывезти еще 24,8 млн т зерновых. Тюрина также напомнила, что с 15 февраля начинает действовать квота на экспорт зерна в объеме 24 млн т. Она не исключила возможность повышения экспортного потенциала до 66 млн т зерна, включая 54 млн т пшеницы, благодаря наличию ресурсов. В январе Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2023/24 на 1 млн т до 51 млн т.



По предварительным данным Росстата, урожай зерна в 2023 году составил 142,6 млн т в чистом весе, включая 92,8 млн т пшеницы с учетом Крыма (1,34 млн т), но без учета новых территорий. Аналитический центр «СовЭкон» ранее повысил прогноз валового сбора пшеницы в России в 2024 году на 0,9 млн т до 92,2 млн т. Пересмотр прогноза был обусловлен благоприятными погодными условиями для развития озимых культур.



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