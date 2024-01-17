Россия обновила трехлетний рекорд экспорта зерна

Во второй половине сезона отгрузки пшеницы могут побить прошлогодний рекорд samson-mh.com

Россия в первой половине сезона-2023/24 побила рекорд по экспорту зерновых, зернобобовых и муки — он составил почти 39 млн т. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранса». Предыдущий максимум в 32,7 млн т был зафиксирован в сезоне-2020/21, это на 19% меньше, чем в текущем сельхозгоду, уточняют аналитики.



В частности, за первую половину этого сезона объем вывоза пшеницы оценивается в 27,6 млн т — плюс 3,8% к рекорду трехлетней давности. Кроме того, объем экспорта твердой пшеницы к началу декабря, когда в России ввели запрет на ее поставки за рубеж, достиг 720 тыс. т, при том, что за весь прошлый сельхозгод отгрузки составили 200 тыс. т.



Вывоз ячменя оценивается в 5 млн т, что на 27% выше рекорда сезона-2020/21 в 3,95 млн т. Экспорт кукурузы достиг 3 млн т против предыдущего рекорда в 2,3 млн т в сезоне-2017/18. Объем поставок муки в пересчете на зерно составил 800 тыс. т, в прошлом сельхозгоду — 530 тыс. т. Отгрузки зернобобовых — 2,1 млн т, что в 2,6 раза больше, чем за июль-декабрь 2022 года.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что столь высокие объемы — это хороший результат, который был достигнут несмотря на снижение темпов вывоза в ноябре-декабре из-за погодных условий. По его словам, в основном достичь рекорда позволили активные отгрузки в первые три месяца сезона, когда вывозились переходящие остатки с прошлого сельхозгода.



По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), во второй половине текущего сезона темпы экспорта также должны быть активными. Так, отгрузки пшеницы могут превысить рекордный показатель за аналогичный период прошлого сельхозгода, всего зерна — будут чуть меньше. «По нашему балансу, всего экспорт может составить 68 млн т, из которых около 38 млн т (без учета муки) было отгружено в первую половину сезона, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. — То есть нужно отгрузить еще около 30 млн т по сравнению с примерно 32,5 млн т в прошлом сезоне. Но все это достаточно условно».



В дальнейшем на темпы экспорта будет влиять спрос и конкурентоспособность российского зерна, говорит Корбут. «Кроме того, нужно помнить, что у нас с середины февраля будет введена квота. Соответственно, она тоже наложит свои ограничения на объемы отгрузок», — добавляет он. Но пока экспортеры уверенно идут к результату по сельхозгоду в 65+ млн т. Такой объем отгрузок вполне реален, если не произойдут, например, природные катаклизмы в Черном море, как это было в ноябре 2023 года.



По словам Рылько, погодные условия могут несколько снизить темпы отгрузок в январе и феврале. Кроме того, во второй половине сезона может сократиться экспорт через Прибалтику. Также негативное воздействие будут оказывать и крайне низкие цены, которые не стимулируют аграриев продавать зерно. «При этом надежды на рост цен есть, но они каждый месяц отодвигаются в силу ряда причин», — добавляет Рылько.



«Хотелось бы сказать, что цены на зерно вот-вот вырастут, но пока таких объективных данных нет. Последний прошедший тендер Египта с поставкой в марте в пересчете на Новороссийск — это порядка $240/т. Сейчас — $243/т <...>. Все будет определяться прогнозами урожая нового года в Северном полушарии», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. Так, продолжает он, в России «огромные площади» под озимыми и хорошее увлажнение почвы, что создает перспективы для большого урожая. Этот фактор с учетом больших переходящих запасов не создает перспектив для роста цен, заключил Корбут.



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