За 15 дней января Россия снизила экспорт зерна на 22%

В первой половине января пшеницу на внешние рынки отгружали 12 российских компаний С. Портер

С 1 по 15 января Россия экспортировала 1,7 млн т основных видов зерновых, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза (РЗС). Директор аналитического департамента союза Елена Тюрина сказала агентству, что тенденция сокращения объемов экспорта, начавшаяся в конце 2023 года, продолжилась и в первой половине января. Отгрузки пшеницы уменьшились на 21,8% до 1,4 млн т, кукурузы — на 41% до 171,3 тыс. т. Но при этом отгрузки ячменя выросли на 65% до 95 тыс. т.



Тюрина также сообщила, что основные объемы поставок пшеницы в этом месяце пришлись на Египет — 257 тыс. т, что почти на 41% меньше прошлогоднего показателя. На втором месте — Пакистан, куда было отгружено 176,6 тыс. т (на 5% меньше). На третьем — Бангладеш, экспорт на рынок этой страны на фоне низкой базы прошлого года вырос в 14 раз, до 155 тыс. т. Турция оказалась на четвертом месте со 121 тыс. т, что почти в три раза меньше, чем год назад (323 тыс. т). Кения занимает пятое место, поставки на ее рынок увеличились в 2,2 раза до 105 тыс. т. Кроме того, значительные объемы пшеницы отправлены в Индонезию — 66 тыс. т, в Мексику отгружено 48 тыс. т. В то же время экспорт в Алжир снизился на 77%, в ОАЭ — на 38%, но почти в два раза вырос вывоз в Ливию.



По словам Тюриной, основные объемы экспорта кукурузы в первой половине января пришлись на Иран — 64 тыс. т, что на 34,5% меньше прошлогодних. Кукуруза также отгружалась в Израиль (55 тыс. т), Ливию (33 тыс. т) и другие страны. Основными покупателями ячменя стали Алжир (30 тыс. т), Иран (25 тыс. т), Израиль (20 тыс. т).



Тюрина также отметила, что пшеницу за этот период на внешние рынки отгружали 12 российских компаний против 35 годом ранее. Сократилось и количество портов для перевалки зерновых и зернобобовых — 13 против 18 год назад. Основные объемы отгружены через Новороссийск — 736 тыс. т, это на 11% меньше прошлогоднего показателя. Говоря о ценовой ситуации, Тюрина сообщила, что с начала года произошло заметное снижение цен на европейскую и американскую пшеницу. «Это можно объяснить усилением конкуренции на рынке», — пояснила она, обратив внимание на прогнозы экспорта пшеницы из России и других стран.



Накануне Минсельхоз США увеличил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2023/24 года на 1 млн т до 51 млн т. Вместе с тем, Международный совет по зерну (МСЗ) в январском обзоре сохранил прогноз вывоза пшеницы из России в этом сельхозгоду на уровне 50,1 млн т. Традиционно зарубежные аналитики не учитывают Крым и новые регионы.



12 января аналитический центр «Русагротранса» сообщил, что в декабре 2023 года объем экспорта зерновых составил 5,1 млн т, из которых 3,94 млн т пришлось на пшеницу. Эксперты отмечали, что фактические поставки превысили прогноз в 3,65 млн т благодаря увеличению темпов вывоза в последней декаде месяца. В итоге объем отгрузок вырос на 13% по сравнению с ноябрем 2023 года, когда было экспортировано 3,48 млн т пшеницы. По данным «Русагротранса», в декабре морские терминалы Новороссийска и Туапсе увеличили объем отгрузок в 1,5 раза — с 1,4 млн т до 2,1 млн т. Также выросли поставки в Казахстан — с 200 тыс. т до 290 тыс. т. По прогнозам аналитиков центра, экспорт пшеницы в январе 2024 года может составить от 3,8 млн т до 4 млн т, в то время как в январе 2023 года этот показатель составил 4,3 млн т.



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