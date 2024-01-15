Минсельхоз США: Россия может установить новый мировой рекорд экспорта пшеницы

За последние 20 лет Россия заняла заметное место в мировой торговле пшеницей Freepik.com

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2023/24 на 1 млн т до 51 млн т. Также на 1 млн т до 91 млн т увеличена оценка валового сбора агрокультуры (без учета Крыма и новых регионов). Оценка производства фуражного зерна в нашей стране понижена с 43,2 млн т до 42,94 млн т, прогноз его вывоза увеличен с 11,31 млн т до 11,36 млн т. По предварительным данным Росстата, валовой сбор зерна составил 142,6 млн т в чистом весе, включая 92,8 млн т пшеницы с учетом Крыма (1,34 млн т), но без новых территорий.



Мировой урожай пшеницы в этом сельхозгоду оценивается в 784,01 млн т (783,01 млн т в декабрьском обзоре), фуражного зерна — в 1,5 млрд т, примерно на 12 млн т больше, чем месяцем ранее. Прогноз глобального экспорта пшеницы повышен на 2,3 млн т до 213,3 млн т, при этом оценка экспортного потенциала ближайшего конкурента России — государств ЕС — уменьшена на 1 млн т до 36,5 млн т.



Несмотря на пересмотр в сторону повышения в этом месяце показателей экспорта, прогноз мировой торговли пшеницей по-прежнему ниже показателя прошлого сезона, когда, по данным американских аналитиков, было вывезено 216 млн т пшеницы. При этом оценка мировых запасов агрокультуры находится на самом низком уровне с 2015/16 года — около 260 млн т, хотя это и выше декабрьского прогноза (258,2 млн т).



За последние 20 лет Россия заняла заметное место в мировой торговле пшеницей, говорится в обзоре Минсельхоза США. Если в 1999/2000 маркетинговом году страна была нетто-импортером агрокультуры, то по итогам текущего сезона, как ожидается, четвертый год подряд будет крупнейшим в мире экспортером. Россия все больше ориентируется на экспорт, поскольку рост производства опережает увеличение внутреннего спроса (он оценивается в 43 млн т против 42,25 млн т в прошлом сельхозгоду), отметили американские аналитики. Кроме того, расширение мирового импорта пшеницы позволило России стать крупнейшим мировым поставщиком, завоевав долю рынка за счет большинства других крупных экспортеров, включая Европейский союз, Канаду, США, Австралию и Аргентину.



В 2023/24 году Россия установит новый мировой рекорд экспорта пшеницы — 51 млн т, что на 3,5 млн т больше, чем годом ранее, говорится в обзоре. Такой результат в том числе стал возможен благодаря расширению поставок в страны Западного полушария. Несмотря на большее расстояние от российских портов до рынков Западного полушария по сравнению с конкурентами, более низкие российские экспортные цены позволили нивелировать логистические преимущества других игроков.



Одним из новых рынков для России является Бразилия, которая исторически импортировала пшеницу в основном из Аргентины из-за географической близости и преференций стран-членов Меркосур (Южноамериканский торгово-экономический блок с общими коммерческой и инвестиционной зонами). Однако за первые пять месяцев сезона-2023/24 Бразилия импортировала из России больше пшеницы, чем из Аргентины, что в значительной степени объясняется относительной доступностью российского зерна на фоне сокращения предложения из Аргентины из-за засухи. При этом американские аналитики обращают внимание, что во второй половине сезона при поставках в Бразилию Россия столкнется с усилением конкуренции со стороны Аргентины, поскольку для последней основной период экспорта приходится на январь-апрель.



Мексика — еще одна страна Западного полушария, где Россия увеличила долю рынка. В отличие от Бразилии, Россия ранее экспортировала большие объемы пшеницы в Мексику, но за период с 2019/20 по 2021/22 год вывоз сократился. Россия вернулась на мексиканский рынок в прошлом сезоне, отгрузив, по данным Минсельхоза США, 600 тыс. т, а за первые пять месяцев текущего сельхозгода — более 400 тыс. т, и это новый торговый рекорд, отмечается в обзоре. Крупнейшим поставщиком пшеницы в Мексику традиционно являются США, и хотя в этом сезоне они сохранят лидерство, их доля рынка уменьшится, признают аналитики.



По данным Российского зернового союза, которые приводит «Интерфакс», за первую половину сезона Россия отгрузила на внешние рынки 37,25 млн т основных зерновых культур, что на 10,6% больше, чем годом ранее (33,7 млн т). В том числе экспорт пшеницы увеличился на 2,8% до 29,7 млн т. В целом экспортный потенциал на сезон союз оценивает в 63 млн т зерна, в том числе 52 млн т пшеницы, таким образом, он реализован на 59% и 57% соответственно. На оставшийся период сезона потенциальный объем вывоза оценивается в 26 млн т, включая 22,3 млн т пшеницы, и может получиться так, что к 15 февраля — дате начала действия экспортной квоты в 24 млн т — возможный объем для поставок на внешние рынки будет меньше квоты, допускает союз.



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