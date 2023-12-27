Объем закупок зерна в интервенционный фонд превысил 200 тысяч тонн

Средняя цена за тонну пшеницы 3-го класса составила 13,9 тысячи рублей gt-ksk.com

Объем закупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московская биржа) в интервенционный фонд с 11 по 26 декабря составил 206,5 тыс. т почти на 2,9 млрд руб., сообщила пресс-служба НТБ. В том числе 26 декабря на бирже было приобретено 18,3 тыс. т зерна на 263 млн руб. у аграриев из Башкирии, Оренбургской, Ульяновской, Курганской, Омской и Московской областей. Последние в этом году торги пройдут 29 декабря, а затем возобновятся с 9 января 2024 года.



В целом в интервенционный фонд закуплено 114,7 тыс. т пшеницы 3-го класса на 1,7 млрд руб. и 72,7 тыс. т пшеницы 4-го класса на 929 млн руб., вся пшеница — урожая 2023 года. Кроме того, фонд пополнили 2,16 тыс. т ржи урожая 2022 года на 23,77 млн руб. и 16,8 тыс. т ржи урожая 2023 года на 178,8 млн руб.



Средняя цена за тонну пшеницы 3-го класса составила 13,9 тыс. руб., пшеницы 4-го класса — 11,6 тыс. руб., ржи урожая 2022 года — 10,1 тыс. руб., ржи урожая 2023 года — 9,7 тыс. руб. Все цены указаны без НДС. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ранее говорил, что Минсельхоз планирует закупить в ходе интервенций до 2 млн т зерна. Он отмечал, что мировые цены на зерновые культуры и ожидание высокого урожая оказывают давление на внутренние цены на зерно.



Ранее Минсельхоз неоднократно заявлял, что в этом сезоне закупки зерна в интервенционный фонд не будут проводиться. Однако на выставке «Золотая осень-2023», которая прошла в октябре, Патрушев сообщил, что закупки все-таки состоятся. По мнению генерального директора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, аукционы могут положительно повлиять на сельхозпроизводителей, у многих из которых возникают проблемы с ликвидностью. Он отмечал, что в случае отсутствия сильной конкуренции установленные минимальные цены достаточно привлекательны для сельхозпроизводителей. Однако эксперт скептически относится к заинтересованности аграриев из Сибири в торгах, поскольку для них установленные цены являются низкими.



Несколько дней назад Минсельхоз повысил оценку по сбору зерна в этом году до не менее чем 142 млн т в чистом весе. По словам Патрушева, такой объем позволит не только удовлетворить потребности внутреннего рынка, но и экспортировать значительные объемы зерна. Министр говорил, что текущий год стал одним из самых успешных для российского агропромышленного комплекса, а урожай зерновых — вторым за всю историю страны.



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