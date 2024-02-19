Экспорт муки продолжит расти

Пока себестоимость переработки зерна в муку существенно ниже, чем экспортная пошлина на пшеницу, мука будет экспортироваться Pxhere

В этом сельхозгоду Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ожидает рекордного экспорта муки, так как к январю уже было отгружено более 560 тыс. т, тогда как за весь прошлый сезон — 830 тыс. т. Основные покупатели — Афганистан, Китай и Ирак. «Экспорт пшеничной муки, с нашей точки зрения, будет успешным, пока у нас будет высокая экспортная пошлина на пшеницу. Пока у нас себестоимость переработки зерна в муку существенно ниже, чем экспортная пошлина, мука будет продолжать отгружаться на внешние рынки, и, скорее всего, во все больших объемах», — сказал в ходе конференции «Где маржа 2024» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.



По оценкам ИКАР, в этом году урожай пшеницы в России составит 93 млн т (базовый сценарий), экспорт — 51 млн т. Переходящие остатки к концу сезона оцениваются в 12,6 млн т. Урожай всего зерна может составить 146 млн т, экспорт — 67,7 млн т, запасы — 16,7 млн т.



Он также сообщил, что по итогам этого сезона ожидается рекордный экспорт гороха — 2,5 млн т (в прошлом году — 1,14 млн т). В сезоне-2023/24 ИКАР также ожидает отгрузок на уровне 2,5 млн т. Урожай гороха в сезоне-2023/24 составит не менее 4,5 млн т. «Мы начинаем уже думать, а является ли горох нишевой культурой?», — рассуждает Рылько. При этом, по его словам, цены на российский горох более конкурентоспособны по сравнению с канадскими, но Канада обычно грузит большие партии. Правда, в этом году и российские экспортеры начали отгружать горох панамаксами, что является логистическим прорывом.



В ходе своего доклада Рылько также затронул тему круп. Так, в мире произошел сильнейший рост цен на рис из-за проблем в Индии, вместе с ними увеличились цены производителей на российский рис. В результате отпускные цены на него выше, чем на гречку. «Мы продолжаем каждую неделю нащупывать новое дно [цен на гречку], надеемся, что оно близко. Цены падают, и при этом произошел очень хороший рост экспорта в Китай, который покупает в основном не гречку, а гречиху», — отметил Рылько.



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