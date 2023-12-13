Россия увеличила экспорт муки на 19%

Рост цен на транспортировку зерна заставляет переработчиков больше загружать свои мощности flickr.com

В январе-ноябре 2023 года объем экспорта муки из России составил 843,9 тыс. т, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство «Зерно Он-Лайн». Согласно его данным, крупнейшими импортерами российской муки стали Ирак (164,5 тыс. т), Афганистан (134,7 тыс. т), Грузия (131,5 тыс. т) и Китай (116,5 тыс. т). Указанные показатели не включают экспорт в страны-члены Евразийского экономического союза, Сирию, Иран и некоторые другие страны.



Между тем, аналитики группы компаний «Интерагро» проанализировали рынок зерновых и объем производства муки за девять месяцев. Они выявили следующие тенденции: рост цен на транспортировку зерна заставляет переработчиков загружать свои мощности, которые ранее использовались только наполовину; инвестиционная привлекательность мукомольных производств увеличивается — их рентабельность за указанный период текущего года составила 8,6%.



Согласно обзору, с которым ознакомился «Агроинвестор», за январь-сентябрь текущего года производство муки всех видов в стране составило более 7,1 млн т, превысив прошлогодние показатели на 0,9% (7,06 млн т). В целом в прошлом году мукомольные предприятия выпустили 9,66 млн т продукции против 9,06 млн т в 2021-м. За последние шесть лет (с 2017-го по 2022 год) уровень производства муки увеличился на 0,5%, при этом максимальный показатель был зафиксирован в прошлом году. Зависимость объемов производства муки от валового сбора зерновых оказалась незначительной.



Темпы производства за девять месяцев текущего года по отношению к предыдущему колеблются от 89,5% до 107%, а по отношению к 2021 году — от 102,4% до 115,7%. Наибольшие объемы производства достигаются в марте-апреле и августе-октябре. В первом случае хлеборобы освобождают складские помещения и готовят их для нового урожая, во втором — это разгар уборочной кампании, когда сырье поставляется на переработку прямо с поля. Исходя из динамики, ожидается, что в текущем году объем производства муки не будет ниже прошлогоднего, отмечают аналитики.



Основной объем производства муки в России приходится на пшеничную и пшенично-ржаную, в январе-сентябре текущего года на эти виды продукции приходилось 93% от общего объема (6,6 млн т). В 2022 году было выпущено 8,7 млн т пшеничной и пшенично-ржаной муки, что на 6,1% больше показателя предыдущего периода. Как отмечает «Интерагро», производство пшеничной и пшенично-ржаной муки находится в прямой зависимости от всего производства муки, за последние семь лет на данные категории продукции в общей структуре приходилось около 90%.



Производственные мощности мукомольных предприятий в России позволяют перерабатывать 26 млн т зерна в год и производить 20 млн т муки. По данным аналитиков, отечественные мукомольные предприятия загружены не полностью, в 2022 году показатель составил 58%, увеличившись с 2017 года на 6 п. п. При этом Россия полностью обеспечивает себя мукой. Поскольку зерно удобнее хранить и перевозить, на экспорт идет преимущественно сырье, которое уже на месте перерабатывают местные мукомольные компании, отметили аналитики.



Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько ранее отмечал, что экспортная пошлина на пшеницу по отношению к муке «делает некие чудеса». «Тем покупателям, которые могут выбрать, стало гораздо интереснее покупать муку, чем нашу пшеницу. В результате в 2022 году 875 тыс. т ушло на экспорт — это радикальный рост», — отмечал он.



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