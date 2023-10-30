Структура «Доширака» планирует выпускать муку в Тамбовской области

Крупнейшие поставщики макаронных изделий производят свою муку Pixabay

Структуры, связанные с производителем лапши быстрого приготовления под брендом «Доширак» планируют заняться выпуском муки в Тамбове, пишет «Коммерсантъ». ООО «Доширак Рус» основало ООО «Доширак Тамбов мукомольная компания» в конце октября 2023 года, следует из ЕГРЮЛ Адрес последней компании совпадает с адресом тамбовского мельничного комплекса «Монолит». Ранее региональные СМИ сообщали, что после модернизации в 2019 году «Монолит» сможет перерабатывать до 350 т зерна и производить 270 т муки в день.



По информации источника издания на рынке, структуры «Доширак Рус» ранее проявляли интерес к мощностям «Монолита» и, возможно, уже арендовали часть его площадей. Компания «Доширак Рязань» также искала менеджеров по закупке зерновых в Тамбове через платформу HeadHunter. Представители «Монолита» сообщили, что текущая мощность завода по переработке составляет 400 т зерна в сутки, и предприятие находится в процессе продажи.



«Доширак Рус» является дистрибуторской структурой южнокорейской компании Paldo Co., которая специализируется на производстве лапши быстрого приготовления, напитков, снеков и замороженных продуктов. В России лапша «Доширак» производится на заводах «Доширак Коя» в Подмосковье и «Доширак Рязань». В конце 2022 года сингапурская компания HYSG Pte. Ltd, связанная с Paldo, приобрела фабрику в Нижегородской области у испанской GBFoods (бренд Galina Blanca), где производились бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы и макаронные изделия.



Покупка компанией «Доширак Рус» мельничного комплекса в Тамбове имеет смысл только для создания вертикально интегрированного бизнеса, считает партнер консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина. «Получение контроля над основным сырьем — мукой — вполне ожидаемо при нынешней волатильности как зернового рынка, так и рынка муки в стране. Контроль над издержками и гарантированный доступ к муке побудили компанию к покупке», — сказала она «Агроинвестору».



Головная компания «Доширак Рус» - Paldo Co. специализируется на производстве продуктов питания, и рынок муки вне ее компетенции. Поэтому вряд ли корейцы из Paldo серьезно задумываются о развитии мукомольного бизнеса в России как самостоятельного направления с прицелом на мировые рынки, считает Корягина. Она считает, что мощность тамбовского предприятия соответствует потребностям «Доширак Рус» на уже существующем рынке.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что компания «Доширак», вероятно, имеет специфические требования к показателям используемой муки, особенно к ее белизне, и возможно, она решила самостоятельно контролировать процесс производства, чтобы получить ингредиент нужного качества. Кроме того, Рылько отметил, что рентабельность мукомольного бизнеса в России за последние несколько лет немного улучшилась из-за относительно низких цен на зерно на внутреннем рынке, которые сдерживаются экспортной пошлиной, а также из-за роста экспорта муки.



Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич говорит, что самостоятельный выпуск муки может иметь смысл только для крупного производителя макаронных изделий, в то время как у мельниц с небольшой мощностью может возникнуть сложности с поддержанием стабильного качества. Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергей Немировский сказал «Коммерсанту», что крупнейшие поставщики макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, такие как «Макфа» и «Си Групп» (бренды «Шебекинские», Maltagliati), производят свою муку. По его словам, у российских производителей мука из твердых сортов пшеницы часто не соответствует современным требованиям.



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