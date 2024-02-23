Цены на пшеницу достигли минимума с 2020 года

На фоне снижения цен заметно выросли продажи российской пшеницы Pixabay

На прошлой неделе цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) снизились до $218-224/т FOB, следует мониторинга аналитического центра «СовЭкон». По его информации, это самые низкие показатели с сентября 2020 года. Пшеница дешевеет на фоне неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке и ослабления государственного контроля за ценами. «Снижению российских экспортных цен предшествовала нисходящая динамика мировых цен на пшеницу. На фоне низкого спроса французская пшеница с протеином 11% к середине февраля подешевела до $224/т FOB, что на $21 ниже, чем в начале года», — говорится в сообщении «СовЭкона».



Дополнительным фактором снижения цен на российскую пшеницу мог стать пересмотр минимальной рекомендованной Минсельхозом России цены, о которой ранее сообщали российские СМИ, отмечают аналитики. В ходе последнего тендера египетской GASC все российские предложения подавались по цене $245/т FOB (с отсрочкой платежа на 180 дней), что позволяет говорить о новой неофициальной цене $235/т. На фоне снижения российских цен заметно выросли продажи российской пшеницы, отмечают аналитики центра. Так, объем заключенных контрактов на продажу пшеницы на 19 февраля вырос до 2,8 млн т с 1,9 млн т месяцем ранее. При этом ослабление экспортных цен уменьшает вероятность их укрепления на внутреннем рынке.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что периоды таких грандиозных падений цен как в последние недели обычно характеризуются отсутствием контрактации. «Нож продолжал свое падение», — говорят некоторые аналитики. В результате номинальная цена тонны пшеницы сейчас составляет порядка $215 FOB, а продать по $224/т можно было две недели назад, сказал «Агроинвестору» Рылько. Пока, продолжает он, поводов для роста цен нет, но все может измениться на основе факторов, которые пока неизвестны. Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут также ранее отмечал, что пока не видит причин для повышения цен на пшеницу.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина отмечает, что за год экспортные цены на российскую пшеницу снизились на 25%, на французскую — на 32%, на американскую — на 24%. На 20 февраля тонна российской пшеницы 4-го класса, исходя мониторинга, стоила $227 FOB Черное море (минус 3,3% за неделю). При этом французская пшеница за этот же период подешевела на 3,9% до $222/т. Отсутствие дисконта на российскую пшеницу наблюдается с конца января, добавляет Тюрина. Это связано с активизировавшимся в феврале спросом. Так, отгрузки выросли на 25% по сравнению 1-20 февраля прошлого сезона и составили чуть меньше 2,8 млн т. Тюрина также обращает внимание на снижение внутренних цен. Так, на Юге они снизились примерно на 200-300 руб./т. В долларах цены производителей уменьшились до $121, что меньше, чем годом ранее, на 21%.



«Сейчас [экспортный] спрос достаточно устойчивый. Я бы даже отметила, что начинает восстанавливаться спрос со стороны Египта. Если раньше падение отгрузок составляло порядка 70% в ноябре-январе по сравнению с прошлым сезоном, то сейчас он меньше всего на 28% <...>. Аналогичная ситуация по Турции: отгрузки меньше на 22%, но в конце прошлого года и в начале 2024-го они были ниже на 60-65%», — прокомментировала «Агроинвестору» Тюрина. По ее словам, также растет экспорт в Индонезию, Танзанию, Кению и др.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко ранее говорил, что в ближайшие месяцы отгрузки на внешние рынки могут столкнуться с конъюнктурной проблемой из-за обвала цен. «Эта проблема будет негативно сказываться на темпах экспорта <...>. Внутренние цены имеют тенденцию к снижению, но не такими темпами, как на мировом рынке. Значит, перед экспортерами будет стоять сложная задача по закупке зерна для исполнения своих контрактов. Еще надо иметь ввиду, что у них на начало февраля были большие запасы относительно дорогого (по сравнению с мировой ценой) зерна. В этом нет ничего хорошего, и у них тоже начнутся серьезные проблемы», — комментировал «Агроинвестору» Петриченко.



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