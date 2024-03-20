Минсельхоз готов скорректировать пошлину на экспорт зерна

С 20 марта ставка пошлины на экспорт пшеницы из России составит 3143 руб. за тонну wikimedia.org

Минсельхоз не планирует отменять экспортную пошлину на зерно, однако готов рассмотреть возможность ее корректировки в соответствии с текущей ситуацией для смягчения финансового бремени на производителей зерна. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил на расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам в Госдуме. Он напомнил, что подобная корректировка была проведена в начале предыдущего сельхозсезона и будет рассмотрена и в текущем. Патрушев подчеркнул, что конкретные параметры по корректировке пошлины пока не определены, но ведется работа для снижения финансовой нагрузки на производителей зерна.



С 20 марта ставка пошлины на экспорт пшеницы из России составит 3143 руб. за тонну, что на 6% ниже значения на предыдущей неделе. Пошлина на ячмень уменьшится до 408 руб. за тонну, на кукурузу сократится в 7,4 раза до 71,2 руб. за тонну. Расчеты ставок проводились на основе индикативных цен: $236 за тонну пшеницы, $181,2 за тонну ячменя и $175,9 за тонну кукурузы. Установленные ставки будут действовать до 26 марта включительно.



С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на зерновые культуры была повышена с 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб. за тонну пшеница и с 13,8 тыс. руб. до 15,8 тыс. руб. за тонну ячменя и кукурузы. Минсельхозу необходимо поднять базовую цену при расчете пошлины, считает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Если под своим заявлением Минсельхоз подразумевает увеличение базовой цены, то повысить ее нужно как минимум до 18 тыс. руб. за тонну для пшеницы и не менее 16,65 тыс. руб. для кукурузы и ячменя. Только пошлина — это не финансовая, а фискальная нагрузка. Чтобы ее уменьшить, надо уменьшать коэффициент с 0,7 до 0,5-0,3. Этот показатель является очень болезненным с точки зрения фискальной нагрузки», — сказал эксперт «Агроинвестору».



По его словам, самая болезненная для аграриев пошлина — это пошлина на пшеницу. Среднее значение пошлины за текущий сезон — $42,7 с тонны, что является достаточно «тяжелым показателем», говорит Петриченко. При этом средняя цена пшеницы FOB составляла $235 за тонну. «Разница достаточно значительная, она выше НДС, а в некоторых случаях даже выше прибыли», — отметил эксперт.



В феврале Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) России в очередной раз заявила о необходимости отмены экспортной пошлины на зерно. По ее мнению, пошлина является одной из основных причин снижения доходности в этой отрасли. Президент АККОР Владимир Плотников тогда говорил, что за последние два года аграрии достигли исторического уровня производства зерна — почти 300 млн т. При этом увеличение экспорта продовольствия не приносит выгоды крестьянам из-за снижения цен на продукцию, роста затрат на производство и высоких тарифов на электроэнергию по сравнению с промышленными предприятиями. Он предупреждал о возможных серьезных последствиях, таких как снижение доходов и уход кадров из сельского хозяйства, отметив, что молодые специалисты предпочитают другие отрасли из-за более высоких заработков.



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