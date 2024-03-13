Экспортные цены на подсолнечное масло находятся на стабильно низком уровне, поэтому предпосылок для роста цен на подсолнечник нет, считает руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, в последний месяц тонна подсолнечника в среднем стоила 26,5-29 тыс. руб./т (с НДС) в зависимости от региона. Поскольку вывоз семечки защищен пошлинами, отгрузки маслосемян за первые пять месяцев сезона составил 175 тыс. т, при этом 77% этого объема приходится на страны ЕАЭС, рассказал Мальцев «Национальному аграрному агентству».
Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой подтверждает: мировые цены на подсолнечное масло действительно пока находятся на относительно низких уровнях — это коридор $750-780 за тонну в зависимости от условий мартовских сделок. «При этом отмечу, что снижение экспортных котировок на продукт пока прекратилось, но и существенных предпосылок для заметного разгона цен не просматривается, — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой. — Однако сейчас идет укрепление позиций по рапсовому и пальмовому маслам на фоне ожидаемого снижения их производства во второй части сезона,
Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что в условиях запретительной пошлины на экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС весь спрос определяется российскими переработчиками, а их цены уже зависят от мирового спроса, так как порядка 2/3 от всего производимого в России масла идет на внешние рынки. «По последним данным, цены на подсолнечник, как и масло, за прошедшую неделю немного подросли, но, с моей точки зрения, это больше связано с изменением курса валют. Соотношение между ценами на подсолнечник и масло — примерно 1 к 2,2. Это немного», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.
Тонна масла ранее стоила $780/т, сейчас поступает информация о цене в $800/т, но говорить о том, что цены развернулись вверх сложно, отмечает эксперт. При этом он допускает, что мировые котировки могут немного поднялись, так как цена предложения повысилась. «Но это все очень неустойчиво», — считает Корбут, добавляя, что у него нет оптимистичных прогнозов касательного того, что вскоре семечка резко подорожает. Скорее, цены на нее будут примерно на нынешнем уровне — 26-29 тыс. руб./т. Кроме того, продолжает Корбут, нужно учитывать еще и то, что в ряде регионов подсолнечник еще убирается. На начало марта запасы подсолнечника в сельхозорганизациях ниже, чем в прошлом году, но выше, чем в позапрошлом.
По мнению Лозового, в ближайшие месяцы есть вероятность того, что ключевые импортеры станут более активно переключаться на закупку подсолнечного масла на фоне роста мировых цен на пальмовое. В таком случае это повлечет за собой снижение скопившихся остатков и будет способствовать частичной ликвидации дисконта. «Что касается цен на подсолнечник, то предпосылок для роста не просматривается», — добавляет он, объясняя, что ситуация на мировом рынке не складывается в пользу удорожания семечки. На внутреннем рынке по-прежнему высокие остатки масличных. В феврале цены в ряде регионов опускались, в первой половине марта этот тренд сохраняется.
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