Пока предпосылок для активного роста цен на подсолнечник не просматривается flickr.com

Экспортные цены на подсолнечное масло находятся на стабильно низком уровне, поэтому предпосылок для роста цен на подсолнечник нет, считает руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, в последний месяц тонна подсолнечника в среднем стоила 26,5-29 тыс. руб./т (с НДС) в зависимости от региона. Поскольку вывоз семечки защищен пошлинами, отгрузки маслосемян за первые пять месяцев сезона составил 175 тыс. т, при этом 77% этого объема приходится на страны ЕАЭС, рассказал Мальцев «Национальному аграрному агентству».



Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой подтверждает: мировые цены на подсолнечное масло действительно пока находятся на относительно низких уровнях — это коридор $750-780 за тонну в зависимости от условий мартовских сделок. «При этом отмечу, что снижение экспортных котировок на продукт пока прекратилось, но и существенных предпосылок для заметного разгона цен не просматривается, — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой. — Однако сейчас идет укрепление позиций по рапсовому и пальмовому маслам на фоне ожидаемого снижения их производства во второй части сезона, т. е. рынок вполне может ожидать коррекцию». С другой стороны, продолжает он, наличие высокого предложения подсолнечного масла, особенно в Черноморском регионе, дополнительно сдерживает рост цен. Запасы в России и на Украине велики, хотя месячные продажи в целом достаточно активны: в январе обе страны отправили на мировой рынок чуть более 1,03 млн т масла, в феврале — свыше 1,05 млн т.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что в условиях запретительной пошлины на экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС весь спрос определяется российскими переработчиками, а их цены уже зависят от мирового спроса, так как порядка 2/3 от всего производимого в России масла идет на внешние рынки. «По последним данным, цены на подсолнечник, как и масло, за прошедшую неделю немного подросли, но, с моей точки зрения, это больше связано с изменением курса валют. Соотношение между ценами на подсолнечник и масло — примерно 1 к 2,2. Это немного», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



Тонна масла ранее стоила $780/т, сейчас поступает информация о цене в $800/т, но говорить о том, что цены развернулись вверх сложно, отмечает эксперт. При этом он допускает, что мировые котировки могут немного поднялись, так как цена предложения повысилась. «Но это все очень неустойчиво», — считает Корбут, добавляя, что у него нет оптимистичных прогнозов касательного того, что вскоре семечка резко подорожает. Скорее, цены на нее будут примерно на нынешнем уровне — 26-29 тыс. руб./т. Кроме того, продолжает Корбут, нужно учитывать еще и то, что в ряде регионов подсолнечник еще убирается. На начало марта запасы подсолнечника в сельхозорганизациях ниже, чем в прошлом году, но выше, чем в позапрошлом.



По мнению Лозового, в ближайшие месяцы есть вероятность того, что ключевые импортеры станут более активно переключаться на закупку подсолнечного масла на фоне роста мировых цен на пальмовое. В таком случае это повлечет за собой снижение скопившихся остатков и будет способствовать частичной ликвидации дисконта. «Что касается цен на подсолнечник, то предпосылок для роста не просматривается», — добавляет он, объясняя, что ситуация на мировом рынке не складывается в пользу удорожания семечки. На внутреннем рынке по-прежнему высокие остатки масличных. В феврале цены в ряде регионов опускались, в первой половине марта этот тренд сохраняется.



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