OleoScope: в России нет предпосылок для повышения цен на подсолнечник

К концу февраля цены на подсолнечник в некоторых регионах России были выше, чем в начале сезона-2023/24 Pixabay

Специалисты, опрошенные агентством OleoScope, считают, что сейчас в России нет предпосылок для повышения цен на подсолнечник, однако возможны изменения в этом тренде в будущем. В ГК «Благо» прогнозируют, что цены на подсолнечник останутся на текущем уровне до начала нового сезона, но есть вероятность роста в ближайшие 1,5-2 месяца при увеличении мировых котировок на готовую продукцию. С другой стороны, в ГК «Эфко» не видят перспектив для роста цен на подсолнечное масло на внешнем рынке из-за рекордного урожая южноамериканской сои.



Возможное повышение цен на внутреннем рынке может быть вызвано снижением запасов подсолнечника к концу сезона. ГК «Русагро» отмечает, что российский рынок подвержен давлению из-за высоких запасов у производителей и переработчиков. Однако специалисты агрохолдинга отмечают, что предпосылки для роста цен есть, поскольку подсолнечное масло стало одним из самых привлекательных по стоимости на мировом рынке, что способствует увеличению спроса и потребления. В результате избыток подсолнечного масла в мире будет постепенно снижаться, а продукция начнет поступать на новые рынки.



Эксперты также призывают осознавать, что рекордные урожаи подсолнечника не могут повторяться бесконечно. «Мы с оптимизмом смотрим на следующий сезон, однако для достижения аналогичных результатов необходимы особые погодные условия. Поэтому мы оцениваем потенциал следующего урожая в России и на Украине более сдержанно. Это также может привести к сокращению предложения и росту мировых цен на подсолнечное масло», — отметили в «Русагро», добавив, что все эти факторы имеют среднесрочный характер.



По данным OleoScope, к концу февраля цены на подсолнечник в некоторых регионах России были выше, чем в начале сезона-2023/24. Например, в Центре стоимость составляла 28,2 тыс. руб. за тонну с НДС по сравнению с 26,7 тыс. руб. в сентябре. В Поволжье — 26,6 тыс. руб. против 24 тыс. руб. На Юге и в Сибири цены немного ниже — 27,2 тыс. руб. и 29,2 тыс. руб. соответственно, по сравнению с 27,6 тыс. руб. и 31 тыс. руб. ранее. «Тем не менее, возможностей для повышения цен на семечку становится все меньше. В начале марта уже наблюдается небольшое снижение на внутреннем рынке», — отмечают аналитики агентства. По их мнению, увеличение цен может быть стимулировано более активной продажей сырья на масложировые заводы с последующим увеличением экспорта масла ключевым зарубежным покупателям.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что пока экспортные цены на подсолнечное масло находятся на стабильно низком уровне, поэтому и предпосылок для роста стоимости подсолнечника нет. За последний месяц цена почти не менялась, находясь в диапазоне 26,5-29 тыс. руб. с НДС за тонну в зависимости от региона. «Поскольку вывоз семечки защищен экспортными пошлинами, то объем экспорта подсолнечника за первые пять месяцев сезона составил 175 тыс. т, при этом 77% этого объема приходится на страны ЕАЭС. Полагаем, что динамика экспорта, как и основное направление отгрузок, сохранятся до конца сезона», — считает эксперт.



За последние тридцать лет площади, выделенные под выращивание подсолнечника, увеличились в три-четыре раза, что обусловлено активной деятельностью иностранных производителей семян, опережавших российских селекционеров. Об этом в конце февраля говорила заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В. С. Пустовойта (ВНИИМК) Марина Трунова. Она отмечала, что подсолнечник является одной из наиболее прибыльных масличных культур в России. Это привело к тому, что аграрии, стремясь к увеличению прибыли, возвращают его на одни и те же поля через три-четыре года, не соблюдая рекомендованный интервал в 8-10 лет.



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