Стоимость зарубежных семян подсолнечника выросла на треть

Некоторые сельхозпредприятия сумели нивелировать растущие в моменте цены за счет проведения ранней контрактации Pixabay

Стоимость иностранных семян подсолнечника в сезоне-2023/24 выросла в среднем на 20-30%, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к компаниям АПК. Так, компания «Лидеа рус» (часть европейской группы Lidea) увеличила цену за одну посевную единицу (150 тыс. семян на 2-2,2 га) на 29% до 24,1 тыс. руб., сообщил один из источников. По его данным, «Байер Кроп Сайенс» (владеет немецкая компания Bayer) подняла цену на 22% до 25,2 тыс. руб. за посевную единицу, а Limagrain (штаб-квартира во Франции) — до 24,2 тыс. руб.



Наименьшее повышение цен отмечено у компании Mas Seeds (бренд французской Maisadour) — на 16% до 23,3 тыс. руб. за посевную единицу. Представитель Минсельхоза отметил, что зарубежные компании-оригинаторы стремятся увеличить свою прибыльность на активно растущем российском рынке. Министерство следит за ситуацией и готово обратиться в ФАС в случае нарушения антимонопольного законодательства. Для ускоренного импортозамещения семян подсолнечника в 2023 году был создан Национальный селекционно-семеноводческий консорциум, в который вошли компании «Био-Тон», Ruseed, «Эфко» и Федеральный научный центр им. В. С. Пустовойта. Консорциум занимается разработкой отечественных гибридов, масштабированием производства сортов и гибридов, а также популяризацией и внедрением существующих разработок в производство.



Если говорить о стоимости семян зарубежной селекции, то она напрямую зависит от курса рубля к евро и доллару, уточняет исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Он сказал «Агроинвестору», что за год эти валюты подорожали более чем на 20%, вероятно, с этим и связан рост цены иностранных семян подсолнечника, плюс объемы их поставок сократились. По оценкам компании Ruseed, на которые ссылается Мальцев, доля отечественных семян подсолнечника в России к 2024 году достигнет 50%, хотя в прошлом году их доля была ниже 30%.



Управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании Ruseed Марк Гехт со ссылкой на данные участников рынка сказал «Агроинвестору», что семена иностранной селекции действительно подорожали в среднем на треть. Он отметил, что обоснованность повышения вызывает вопросы. По его оценке, только доля этого роста объясняется рыночной конъюнктурой и снижением конкуренции на рынке зарубежной селекции. «Рост цен на семена иностранной селекции может иметь несколько последствий. Прежде всего, это увеличение себестоимости производства товарного подсолнечника для сельхозпроизводителей. Поскольку семена занимают значительную долю в структуре себестоимости, их подорожание сказывается на общей экономике сельского хозяйства», — пояснил Гехт.



Также возможно снижение рентабельности производства у аграриев, особенно если они не могут полностью перенести увеличение затрат на конечную продукцию, предупреждает он. По словам Гехта, это может привести к уменьшению прибыли аграрных предприятий, что, в свою очередь, может сказаться на их финансовой стабильности. При этом он подчеркнул, что отечественные компании предоставляют аграриям хорошую альтернативу, более устойчивую в цене и не уступающую по качеству зарубежным аналогам.



Зачастую российские аграрии не используют отечественные семена не из-за того, что они уступают по характеристикам, а потому что просто привыкли сеять иностранные, считает Гехт. Поэтому ключевой задачей он считает стимулирование спроса на российскую продукцию. «Нужно, во-первых, более активное информирование аграриев об эффективности российских семян, результатах демонстрационных посевов, во-вторых, меры на уровне господдержки — то есть предоставление определенных льгот за использование отечественных продуктов», — предлагает он. На сегодняшний день такие меры уже существуют. В частности, возмещается до 70% затрат на приобретение семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы (ФНТП), установлена приоритетная поддержка участников ФНТП для получения льготного кредитования и возмещения прямых понесенных затрат на создание или модернизацию селекционно-семеноводческих центров.



Аналитик OleoScope Кирилл Лозовой согласен, что на рынке фиксируется удорожание семян подсолнечника иностранной селекции, но некоторые сельхозпредприятия сумели нивелировать растущие в моменте цены за счет проведения ранней контрактации, которая в среднем начинается примерно за полгода до старта посевной. Он сказал «Агроинвестору», что в целом цены на семена стали активно расти еще в конце прошлого года на фоне их ограниченного предложения на рынке — это касается не только подсолнечника, но и сахарной свеклы, кукурузы и так далее.



При этом семена российского производства дешевле и дорожают менее заметно, хотя их конечная эффективность в поле пока вызывает у аграриев опасения, говорит аналитик. Но в текущих условиях, когда поставки из-за рубежа постепенно снижаются, спрос на отечественный посевной материал увеличивается. «Однако здесь важно заметить, что рост затрат не только на семена, но и на средства защиты растений, ГСМ, сельхозтехнику в конечном счете приводит к повышению себестоимости производства продукции растениеводства», — заключил Лозовой.

