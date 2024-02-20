Рост посевов подсолнечника в России связали с активностью зарубежных селекционеров

Подсолнечник является одной из наиболее прибыльных масличных культур flickr.com

За последние 30 лет площади, выделенные под выращивание подсолнечника, увеличились в три-четыре раза, что связано с активной деятельностью иностранных производителей семян, опережавших российских селекционеров. Такое мнение выразила заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В. С. Пустовойта (ВНИИМК) Марина Трунова, слова которой приводит поле.рф. По ее оценке, отечественным производителям удалось сохранить долю российской селекции на уровне 25%.



Трунова подчеркнула, что подсолнечник является одной из наиболее прибыльных масличных культур в России. Это привело к тому, что аграрии, стремясь к увеличению прибыли, возвращают его на одни и те же поля через три-четыре года, не соблюдая рекомендованный интервал в 8-10 лет. При этом, по данным Россельхозцентра, в 2023 году только два российских гибрида — Кречет и Енисей — вошли в топ-10 самых популярных гибридов подсолнечника по объемам посева. Лидирующие позиции заняли иностранные селекционные достижения.



«Наличие российских сортов и гибридов в списке самых популярных — это хороший сигнал. Это свидетельствует о доверии к отечественной селекции, и мы надеемся, что в будущем этот список будет расширяться. Особенно учитывая успешные примеры в других культурах — пшенице, рапсе, льне, горчице, сое, рисе и так далее», — подчеркнула Трунова.



Аналитик OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что масличные культуры действительно самые рентабельные в растениеводстве, аграрии понимают, что, занимаясь их производством, могут уверенно работать в плюс, что не всегда можно сказать о зерновых и в частности пшенице. По его мнению, фермеры трезво оценивают ситуацию и порой даже рискуют собственным севооборотом, выделяя под масличные чуть ли не половину от своих посевных площадей. «Хотя, например, подсолнечник не рекомендуют размещать на одном и том же поле несколько лет подряд, поскольку почва истощается и растет агрессивность заразихи. Но в ситуации, когда сельхозпредприятия нуждаются в пополнении оборотных средств, в том числе для полноценного проведения посевной, можно встретить и такие эпизоды», — отметил аналитик.



Сейчас увеличиваются объемы высева отечественных семян: не только подсолнечника, но и других масличных, продолжает Лозовой. Он считает это большим достижением для отрасли и отечественных селекционеров. «Но здесь важно говорить не только о количестве доступных семян российского производства на рынке, но и их качественных характеристиках: аграрии по-прежнему ориентируются на зарубежные семена в силу их более высокой эффективности. Сейчас, по самым скромным оценкам, урожайность отечественных семян уступает импортным аналогам примерно на 10-15%», — заключил эксперт.



На прошлой неделе Минсельхоз опубликовал распоряжение о распределении объемов ввоза семян сельскохозяйственных культур по квоте. Большую долю в квотах получили крупнейшие зарубежные компании, работающие на российском рынке, такие как «Сингента», «КВС», а также селекционная компания «Золотой Початок». Временные ограничения на ввоз определенных видов семян из недружественных стран были установлены постановлением правительства от 27 января и будут действовать с 12 февраля по 31 декабря 2024 года. Общий объем ввоза семян по квоте составит 33,1 тыс. т. Этот объем был рассчитан Минсельхозом с учетом потребностей отечественных производителей и баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян.



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