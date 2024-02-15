Минсельхоз распределил квоты на ввоз семян

Общий объем ввоза семян по квоте составит 33,1 тысячи тонн Pixabay

Минсельхоз опубликовал приказ о распределении объемов ввоза семян сельхозкультур по квоте. Самые большие доли в квотах получили крупнейшие работающие на российском рынке зарубежные компании — «Сингента» и «КВС», а также селекционная компания «Золотой Початок».



Временные ограничения на ввоз определенных видов семян из недружественных стран установлены постановлением правительства от 27 января и будут действовать с 12 февраля по 31 декабря 2024 года. Общий объем ввоза семян по квоте составит 33,1 тыс. т. Этот объем был рассчитан Минсельхозом с учетом потребностей российских производителей и баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян.



Наибольшие доли в квоте на ввоз гибридов подсолнечника за исключением высокоолеиновых — по 551 т — получили «Сингента», «Био-Тон», «Золотой Початок», ИП Жуков Я. В., «Варяг», «Геомедика», «ТД Интех», «Поставка семян», ТК «Бецема», ИП Корнишин В. Ю. 488 т может поставить компания «Агропродукт», 388 т — «Танаис» (семенной завод компании Lidea), 266 т — «КВС Рус». Компания «Лимагрен» сможет ввезти 157 т семян, «Саатбау Рус» — 56 т. В целом разрешен ввоз 7 тыс. т семян подсолнечника.



Наибольшая доля квоты на поставки семян гибридов рапса — по 224 т — у компаний «Сингента», ТК «Бецема», «Био-Тон», ИП Корнишин В. Ю., ИП Жуков Я. В. Квоту объемом 223 т получила «Джермэн Сид Альянс Русс», 213 т — «Геомедика». Общий объем квоты — 2 тыс. т.



Семена гибридов кукурузы с ФАО более 300, за исключением восковидной, смогут ввозить 14 компаний. Больше всего — по 528 т — разрешено поставить компаниям «Сингента», «Геомедика», ТК «Бецема», ИП Корнишин В. Ю., «ТД Интех», «Био-Тон». Квота для «Золотого Початка» составляет 525 т, «КВС Рус» может ввезти 227 т, «Лимагрен» - 48 т, «МАС Сидс» — 41 т. Общий объем квоты — 4,4 тыс. т.



«Семенной завод КВС» и «КВС Рус» смогут поставить по 528 т семян сахарной свеклы, «Флоримон Депре» — 317 т, «Продимекс Селекция» — 172 т, «Бетасид Рус» — 123 т, «Штрубе Рус» — 98 т, «МарибоХиллесхог» — 96 т. Общий объем квоты на ввоз семян сахарной свеклы составляет 2 тыс. т.



Также распределены квоты на импорт 0,6 тыс. т семян пивоваренного ячменя, 17 тыс. т картофеля, 0,6 тыс. т восковидной кукурузы с индексом спелости более 300, 0,5 тыс. т высокоолеиновых гибридов подсолнечника.



В России ведется работа по локализации производства семян иностранной селекции. Решение о квотировании импорта из недружественных стран принято для поддержки отечественных селекционеров. «Этот механизм позволит гибко регулировать объемы иностранных семян на внутреннем рынке, создавая более выгодные условия для российских производителей, но при этом не допуская дефицита и роста цен на посевной материал. Объемы ввозимых семян планируется в дальнейшем поэтапно уменьшать по мере увеличения внутреннего производства», — говорится в сообщении ведомства.



Селекция и семеноводство вошли в число приоритетных направлений господдержки, напомнила первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут на форуме «Отечественная селекция на стыке времен: классические подходы и новейшие тренды», который прошел на Международной выставке-форуме «Россия». По словам Лут, в последние два года Минсельхоз уделяет приоритетное внимание развитию этой отрасли, в том числе выстраивается взаимодействие между наукой и бизнесом, который должен ставить задачу семеноводам и селекционерам в части характеристик и качества продукции. Комплекс мер господдержки, а также совместная работа с Минобрнауки и научным сообществом позволит уже в ближайшие годы достичь обозначенного в Доктрине продовольственной безопасности показателя обеспеченности семенами в 75%, отметила Лут.



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