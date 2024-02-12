В России растут цены на подсолнечник и сою

Вряд ли рост цен на подсолнечник продлится долго flickr.com

На прошлой неделе цены на подсолнечник в большинстве регионов начали расти. По мнению аналитиков поле.рф, МЭЗы хотят ускорить поступление сырья. Так, на Юге цена в среднем составляла 24165 руб. (плюс 525 руб.) за тонну, в Центре — 24836 руб./т (минус 89 руб.), в Поволжье — 23280 руб. (плюс 397 руб.). «Цены на подсолнечник в большинстве регионов продемонстрировали рост на фоне относительно низких уровней, сохранявшихся с начала февраля. Это может быть связано с краткосрочным всплеском активности маслозаводов, которые хотят ускорить поступление сырья», — говорится в сообщении поле.рф. Однако, по мнению большинства игроков рынка, повышательная тенденция вряд ли продлится долго, особенно в преддверии грядущего старта посевной кампании. На данный момент снижение цен на базисе FOB было компенсировано укреплением курса доллара, однако это также среднесрочный фактор влияния на рынок подсолнечника в перспективе одного-двух месяцев.



«За сою с высоким протеином развернулась нешуточная борьба между переработчиками, что и выразилось в повышении закупочных цен», — пишет поле.рф. Так, на Юге цены на нее в среднем выросли на 410 руб./т до 40288 руб./т. В Центре увеличились на 785 руб. до 38149 руб./т. Цены на соевые бобы незначительно укрепились на фоне постепенного исчерпания запасов сырья со средним и высоким протеином. При этом соя более низкого качества торгуется с заметным дисконтом. В перспективе февраля-марта заводы, вероятнее всего, продолжат активно скупать сою, чтобы обеспечить себя сырьем по максимуму до конца сезона. С учетом комфортной маржинальности в секторе цены на сою могут продолжить постепенный рост, отмечается в сообщении.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что рост цен на подсолнечник действительно есть, длится он около 10 дней, но это удорожание крайне незначительно. «Маслодобытчики работают в определенном режиме, и, соответственно, возникают ситуации, когда цены подрастают или снижаются. Еще нужно учитывать вопрос качества подсолнечника: при не очень хорошем хранении со временем оно может ухудшаться», — объясняет Корбут. По его мнению, для долгосрочного роста сейчас причин нет, так как цены предложения в Черном море хоть и колеблются, но не показывают тренда к удорожанию. Кроме того, есть демпинг со стороны Украины, который составляет $5-30 за тонну подсолнечного масла, что также является сдерживающим фактором.



Тренд, связанный с подорожанием подсолнечника на внутреннем рынке, можно назвать кратковременным и даже ситуативным, считает аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. «Фундаментальных причин для роста цен на семечку сейчас нет. Рынок фактически поддерживается переработчиками, которые в отдельных регионах предлагают аграриям премии за отказ от сдерживания продаж сырья, и нефтяными котировками, немного укрепившимися в последние недели», — прокомментировал он «Агроинвестору». По оценкам OleoScope, средняя стоимость одной тонны подсолнечника в ЦФО сейчас составляет 28,3 тыс. руб. (с НДС). На Юге — 27,6 тыс. руб./т. В Поволжье сделки проходят по 26,4 тыс. руб./т. В Сибири цены самые высокие — более 29 тыс. руб./т.



«На сегодняшний день цены на подсолнечное масло стабильные, поэтому оснований для серьезного роста стоимости подсолнечника нет, — сказал «Агроинвестору» руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. — Если где-то небольшой рост цен и происходит, то это локальное явление, связанное с дефицитом сырья у конкретных местных переработчиков». При этом аграрии продолжают придерживаться тактики сдержанных продаж, и реализация семечки идет медленными темпами. Однако заводы пока сырьем обеспечены, отмечает Мальцев.



Что касается темпов реализации подсолнечника, то в этом году они не очень активные, продолжает Лозовой. И если эта тенденция традиционно характерна для первой половины января, то начиная со второй половины прошлого месяца МЭЗы действительно находятся в не самой простой ситуации, говорит аналитик. По его словам, к концу января многие предприятия были близки к истощению запасов, что в том числе повлекло за собой рост закупочных цен на фоне необходимости пополнения сырьевой базы.



«На соевом рынке сейчас подорожали высокопротеиновые бобы из-за большой конкуренции на них между переработчиками. В остальном ценовая ситуация стабильна», — говорит Мальцев. При этом определенная надежда на рост цен на соевые бобы есть: тренд на удорожание (в рублях) идет с января, считает Корбут. «Хотя, с моей точки зрения, рост подходит к пределу», — добавляет он. По словам эксперта, цены на сою вернулись к уровню августа-сентября 2023 года. «На соевом рынке прослеживаются неплохие перспективы для роста, на данный момент они связаны с продолжением конкуренции между переработчиками за высокопротеиновые бобы», — отмечает Лозовой. Борьба за такое сырье наблюдалась еще осенью, тогда же это был крепкий фактор поддержки цен на сою.



По данным OleoScope, сейчас в Центре стоимость сои почти достигла отметки в 45 тыс. руб./т (с НДС), на Юге котировки еще выше — более 46 тыс. руб./т. Прайс на Дальнем Востоке колеблется в районе 39-40 тыс. руб./т. «Кроме того, все внимание сейчас также приковано к ходу уборочной кампании масличных в Южной Америке. Пока там не самые лучшие перспективы урожая в Бразилии, ранее прогнозы валового сбора были рекордными, а сейчас они стремительно откатываются назад. При этом в Аргентине, напротив, ожидается восстановление объемов производства и выход на рекордные значения», — добавил Лозовой.



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