Урожай масличных по итогам 2023 года может превысить 30 млн тонн

Сейчас мощности переработки и количество сырья сопоставимы В. Бычков

Урожай масличных по итогам 2023 года после завершения обмолота посевов, ушедших в зиму, может превысить 30 млн т, что станет новым рекордом. В том числе сбор подсолнечника достигнет более 17,4 млн т, сои — 6,85 млн т, рапса — 4,22 млн т. Об этом в ходе конференции «Где маржа 2024» сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По предварительным данным Росстата, валовой сбор подсолнечника составил 16,7 млн т, сои — 6,7 млн т, рапса — 4,19 млн т (без учета новых регионов).



При этом доходность масличных по сравнению с зерновыми «ощущается и сохраняется», но подводит мировой рынок: ожидается очередной рекордный урожай сои в Южной Америке. По словам эксперта, это в большей степени ударит по ценам на шрот и в меньшей — на масла. Ситуация с маслом не так плачевна благодаря увеличению производства биодизеля из сои в США, обращает внимание Рылько. «Но параллельно идет рост предложение соевого шрота на весь мир, что очень серьезно давит на котировки», — отметил он. В целом цены на растительные масла вернулись к относительно нормальным уровням, и сильного провала, скорее всего, в дальнейшем не будет, считает Рылько.



Реальный экспортный потенциал подсолнечного масла в этом сельхозгоду ИКАР оценивает в 4,8 млн т. При прочих равных, сырьевая база позволяет отгрузить 5,3 млн т. В Центре образовался дефицит маслосемян, и сейчас цены там выше, чем в Поволжье.



При этом в следующем сезоне эксперт прогнозирует определенные сложности. Самая большая из них — это сев подсолнечника. ИКАР солидарен с оценкой Минсельхоза: площадь под подсолнечником сократится до 9,55-9,75 млн га (годом ранее — 9,82 млн га). Также могут использоваться семена, «вызывающие опасения», допускает Рылько. При этом совокупный прирост перерабатывающих мощностей на горизонте трех лет может составить 3,5-5 млн т, что потребует дополнительных к рекордному урожаю 2023 года 1-2 млн га под масличными. Сейчас мощности переработки и количество сырья сопоставимы. В целом Рылько отметил два момента, которые могут спровоцировать трудности, — приток урожая из новых регионов и большие переходящие запасы, которые могут образоваться к концу сезона-2023/24 (порядка 1,4 млн т), а также конкуренция с Украиной.



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