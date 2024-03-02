За первые два месяца 2024 года экспорт подсолнечного масла вырос почти на 30%

Мировые цены на подсолнечное масло находятся на низких уровнях А. Орлов

За первые два месяца 2024 года экспорт подсолнечного масла из России вырос почти на 30% в сравнении с тем же периодом прошлого года и превысил 850 тыс. т, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его прогнозам, производство масла останется высоким до конца сезона, и ежемесячный объем поставок на мировой рынок будет в районе 500 тыс. т. Мировые цены на подсолнечное масло находятся на низких уровнях. Продажи с Украины идут рекордными темпами и со значительными скидками, что давит на цены в Черноморском бассейне. Средняя экспортная цена за февраль составила около $780 за тонну, хотя еще в январе держалась чуть выше $800 за тонну.



Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в марте, как и в девять предыдущих месяцев, останется на нулевом уровне, говорится в материалах Минсельхоза. Пошлина на подсолнечный шрот снизится с 4321,3 руб. в феврале до 4227 руб. за тонну. Индикативные цены, на основе которых определены пошлины, составляют $776 за тонну масла ($794,3 в предыдущем месяце), $237,9 за тонну шрота ($249,7).



По прогнозам OilWord, во второй половине сезона ожидается сокращение переработки подсолнечника на Украине и в Аргентине, а значит и объемов экспорта. Возможно, это поддержит рынок, но пока подсолнечное масло серьезно недооценено по отношению к другим маслам, отметил Мальцев.



Аналитик OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что мировые цены на подсолнечное масло находятся на невысоких уровнях и в целом снижались на протяжении февраля на фоне избыточного предложения продукта. Объемы производства в России идут рекордными темпами, продажи с Украины массированные, с серьезным дисконтом. При этом запасы подсолнечного масла в Черноморском регионе велики. В связи с этим российские экспортеры пошли на снижение цен предложения — до $750-770 за тонну к концу прошлого месяца.



В среднесрочной перспективе рынок может поддержать ожидаемое сокращение переработки подсолнечника на Украине во второй половине сезона, но пока подсолнечное масло в серьезном дисконте к другим маслам, сказал Лозовой «Агроинвестору». При этом низкая стоимость может способствовать увеличению спроса, что приведет к частичной распродаже скопившихся остатков. С начала сезона-2023/24 Россия поставила за рубеж уже более 1,8 млн т подсолнечного масла против 1,48 млн т в аналогичный период прошлого сельхозгода. Основные объемы отправлены в Индию (460 тыс. т), Китай (395 тыс. т) и Египет (253 тыс. т).



Мальцев ранее говорил, что за последние 20 лет Россия вышла на второе место в мировой торговле подсолнечным маслом и шротом, а также рапсовым маслом. На четвертое — по соевому маслу и рапсовому шроту, на девятое — по соевому шроту. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко отмечал, что наращиванию отгрузок масложировой продукции и сырья из России мешают экспортные пошлины. По его словам, заградительные меры создают препятствия для экспорта, и в настоящее время нет механизмов или условий для его стимулирования.



«На данный момент нет других инструментов помощи, кроме того, что пошлина на экспорт подсолнечного масла пока нулевая. Но это временное явление», — отмечал он. Петриченко также указывал, что не существует возможности ускорить темпы отгрузки, воспользовавшись нулевой пошлиной, так как в этом случае она сразу увеличится. По мнению эксперта, пошлины являются основным фактором, который сдерживает развитие экспорта масложировой продукции.



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