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За первые два месяца 2024 года экспорт подсолнечного масла вырос почти на 30%

Пошлина на его вывоз в марте останется нулевой

| Агроинвестор |

Мировые цены на подсолнечное масло находятся на низких уровнях
Мировые цены на подсолнечное масло находятся на низких уровнях

За первые два месяца 2024 года экспорт подсолнечного масла из России вырос почти на 30% в сравнении с тем же периодом прошлого года и превысил 850 тыс. т, рассказал «» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его прогнозам, производство масла останется высоким до конца сезона, и ежемесячный объем поставок на мировой рынок будет в районе 500 тыс. т. Мировые цены на подсолнечное масло находятся на низких уровнях. Продажи с Украины идут рекордными темпами и со значительными скидками, что давит на цены в Черноморском бассейне. Средняя экспортная цена за февраль составила около $780 за тонну, хотя еще в январе держалась чуть выше $800 за тонну.

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в марте, как и в девять предыдущих месяцев, останется на нулевом уровне, говорится в материалах Минсельхоза. Пошлина на подсолнечный шрот снизится с 4321,3 руб. в феврале до 4227 руб. за тонну. Индикативные цены, на основе которых определены пошлины, составляют $776 за тонну масла ($794,3 в предыдущем месяце), $237,9 за тонну шрота ($249,7).

По прогнозам OilWord, во второй половине сезона ожидается сокращение переработки подсолнечника на Украине и в Аргентине, а значит и объемов экспорта. Возможно, это поддержит рынок, но пока подсолнечное масло серьезно недооценено по отношению к другим маслам, отметил Мальцев.

Аналитик OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что мировые цены на подсолнечное масло находятся на невысоких уровнях и в целом снижались на протяжении февраля на фоне избыточного предложения продукта. Объемы производства в России идут рекордными темпами, продажи с Украины массированные, с серьезным дисконтом. При этом запасы подсолнечного масла в Черноморском регионе велики. В связи с этим российские экспортеры пошли на снижение цен предложения — до $750-770 за тонну к концу прошлого месяца.

В среднесрочной перспективе рынок может поддержать ожидаемое сокращение переработки подсолнечника на Украине во второй половине сезона, но пока подсолнечное масло в серьезном дисконте к другим маслам, сказал Лозовой «». При этом низкая стоимость может способствовать увеличению спроса, что приведет к частичной распродаже скопившихся остатков. С начала сезона-2023/24 Россия поставила за рубеж уже более 1,8 млн т подсолнечного масла против 1,48 млн т в аналогичный период прошлого сельхозгода. Основные объемы отправлены в Индию (460 тыс. т), Китай (395 тыс. т) и Египет (253 тыс. т).

Мальцев ранее говорил, что за последние 20 лет Россия вышла на второе место в мировой торговле подсолнечным маслом и шротом, а также рапсовым маслом. На четвертое — по соевому маслу и рапсовому шроту, на девятое — по соевому шроту. Гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко отмечал, что наращиванию отгрузок масложировой продукции и сырья из России мешают экспортные пошлины. По его словам, заградительные меры создают препятствия для экспорта, и в настоящее время нет механизмов или условий для его стимулирования.

 «На данный момент нет других инструментов помощи, кроме того, что пошлина на экспорт подсолнечного масла пока нулевая. Но это временное явление», — отмечал он. Петриченко также указывал, что не существует возможности ускорить темпы отгрузки, воспользовавшись нулевой пошлиной, так как в этом случае она сразу увеличится. По мнению эксперта, пошлины являются основным фактором, который сдерживает развитие экспорта масложировой продукции.

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