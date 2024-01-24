В 2023 году экспорт растительного масла увеличился на треть

Объем экспорта подсолнечного масла достиг 4,29 млн тонн М. Стулов

В 2023 году Россия экспортировала более 6,5 млн т растительного масла, что на 33% превышает уровень 2022 года, говорится в совместном мониторинге информационно-аналитического агентства OleoScope и Масложирового союза. Этот рекордный результат был достигнут благодаря урожаям 2022 и 2023 годов, сохранению пошлин на экспорт масличных культур и растущему спросу на российскую продукцию за рубежом, отметил аналитик OleoScope Кирилл Лозовой. Объем экспорта подсолнечного масла увеличился на 31%, достигнув 4,29 млн т. Доля подсолнечного масла в общем объеме экспорта превысила 65%. Основными покупателями стали Китай и Индия, которые приобрели 897 тыс. т (в 2022 году — 254 тыс. т) и 885 тыс. т (в 2022 году — 433 тыс. т) соответственно.



«Стремительный рост поставок подсолнечного масла из России также связан с его конкурентоспособной ценой: за год экспортные цены снизились примерно на 30%, хотя начиная с июня наблюдалось постепенное укрепление котировок», — добавил Лозовой, слова которого приводятся в сообщении. Экспорт соевого масла за этот период увеличился на 8%, достигнув 668 тыс. т. Главными импортерами стали Индия и Алжир, которые приобрели соответственно 208 тыс. т (в 2022 году — 66 тыс. т) и 180 тыс. т (191 тыс. т). «Мы видим изменение лидеров в импорте. Индия, которая не входила в тройку крупнейших импортеров в 2022 году, заняла лидирующую позицию к концу 2023-го. Кроме того, поставки в Китай выросли на 69%, достигнув 144 тыс. т», — подчеркнул Лозовой.



Экспорт рапсового масла в 2023 году вырос на 58%, достигнув примерно 1,55 млн т, из которых более 1,4 млн т было отправлено в Китай. «Российский рынок рапсового масла — типичный пример экспортно-ориентированного сектора АПК. Внутренний спрос на продукт не претерпел серьезных изменений. В последние годы он остается на уровне около 40 тыс. т, и нет оснований для значительного роста», — пояснил Лозовой. Также отмечается увеличение объемов продаж шрота: общий объем поставок всех видов шрота за отчетный период оценивается в 3,88 млн т, что на 28% выше, чем в 2022 году.



Лозовой сказал «Агроинвестору», что в 2024 году хотелось бы видеть восстановление мировых цен на подсолнечное масло. «Конечно, дойти до уровня весны 2022 года будет затруднительно, но в целом подняться выше текущих значений было бы вполне оптимально. Ведь во многом именно за счет увеличения котировок на FOB происходит повышение закупочных цен на масличные и, как следствие, растет интерес к производству сырья со стороны сельхозпроизводителей, — рассуждает он. — На мой взгляд, мы не до конца реализовали потенциал в экспорте соевого масла и шрота, поскольку внушительные объемы вывозим в виде сырья, а на Дальнем Востоке еще не освоились крупные игроки по переработке, для этого нужно время».



Но те итоги, которые есть не только по растительному маслу, но и по зерну — результат достаточно длительный работы, которую необходимо развивать и в дальнейшем, продолжает аналитик. Что касается географии поставок, то многое, безусловно, будет зависеть от мировой конъюнктуры, говорит Лозовой. «Мы видим, как в 2022 году Турция с внушительным отрывом закупала у России больше всего подсолнечного масла, а уже в 2023-м заметно сократила закупки и переместилась на третью строчку. Товарные потоки были перенаправлены на Китай и Индию, причем Индия еще и потеснила Алжир в структуре закупок соевого масла, а Китай нарастил импорт рапсового масла более чем вдвое», — напомнил эксперт.



Согласно январскому отчету Минсельхоза США, по итогам сезона-2023/24 в России может быть произведено около 6,8 млн т подсолнечного масла, что на 0,33 млн т больше, чем в сезоне-2022/23 (6,484 млн т). Кроме того, были увеличены прогнозы экспорта подсолнечного масла до 4,3 млн т по сравнению с 4,27 млн т в декабре и 4,05 млн т в 2022/23 сельхозгоду. По расчетам американских аналитиков, в этом сезоне Россия останется на втором месте в рейтинге крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла. Первое место, как ожидается, займет Украина с показателем в 5,7 млн т (5,68 млн т в 2022/23).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

