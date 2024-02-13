Россия занимает второе место в мире по экспорту подсолнечного и рапсового масел

Для дальнйешего развития вешних продаж нужны оптимизация инфраструктуры, товаропроводящих цепей и др. М. Стулов

Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев сообщил, что за последние 20 лет Россия вышла на второе место в мировой торговле подсолнечным маслом и шротом, а также рапсовым маслом. На четвертое — по соевому маслу и рапсовому шроту, на девятое — по соевому шроту. «Но если взять рапс и сою и посмотреть, какое место мы занимаем среди тех, кто поставляет эту продукцию, произведенную из не-ГМО рапса и сои, то мы первые. На мой взгляд, это ключевое преимущество, в котором мы должны себя позиционировать», — сказал Мальцев в ходе Дня сельского хозяйства, рыболовства и пищевой промышленности, который прошел на международной выставке-форуме «Россия». По его словам, для дальнейшего наращивания производства и экспорта необходима оптимизация инфраструктуры и товаропроводящих цепей, а также поддержка производства семян и пестицидов.



Россия уже несколько лет занимает вторую строчку среди экспортеров подсолнечного масла и даже боролась с Украиной за первое место, но выбиться в лидеры сложно из-за низкого и постоянно сокращающегося внутреннего потребления растительных масел на Украине, сказал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По его словам, наращиванию отгрузок масложировой продукции и сырья из России мешают экспортные пошлины: для соевого и рапсового масел — курсовая, сейчас она составляет 4,5%; для подсолнечного шрота действует «плавающая» пошлина, которая рассчитывается раз в месяц и на февраль она довольно высокая — 4321 руб./т.



В результате, по мнению Петриченко, экспорту мешают собственные заградительные меры, а механизмов или условий для его стимулирования сейчас нет. «Нет помощников, кроме того, что сейчас пошлина на экспорт подсолнечного масла нулевая. Но это пока», — добавляет он. При этом, продолжает Петриченко, ускорить темпы отгрузки, воспользовавшись нулевой пошлиной, возможности нет: в таком случае она сразу вырастет. Пошлины, по мнению эксперта, являются основным сдерживающим фактором для развития экспорта масложировой продукции.



Место, которое сейчас занимает Россия в мировой торговле масложировой продукцией, — результат долгой и плодотворной работы отечественных экспортеров, отмечает аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. По его словам, за последние годы в России заметно выросли объемы производства масличных культур и их переработки, в том числе за счет появления новых маслозаводов, формирующих на внутреннем рынке высокую конкуренцию за сырье. Динамично увеличивается и экспорт масел: так, в 2019 году Россия поставила за рубеж менее 4,4 млн т этой продукции, а по итогам прошлого года показатель уже превысил отметку в 6,5 млн т.



«Безусловно, нашим конкурентным преимуществом является выпуск готовой продукции из “чистого” сырья, произведенного без ГМО-компонентов, особенно это касается соевых бобов, ведь на мировом рынке нет существенных проблем, чтобы найти ГМО-сою — она выращивается в огромных объемах в Южной Америке, а наша страна здесь выделяется, мы способны поставлять на рынки Азии, Африки, Ближнего Востока свою уникальную переработанную продукцию», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой.



Но для укрепления экспортных позиций важно решать и вопросы, связанные с логистикой, существующей нехваткой цистерн для перевозок пищевых грузов и т. д. По словам эксперта, в текущих реалиях растет нагрузка на железную дорогу, несмотря на то, что большая часть поставок того же масла за рубеж традиционно приходится на водный транспорт. Но если, например, посмотреть на отправку продукции в порты или бутилированного масла в страны Центральной Азии, то железнодорожный маршрут является безальтернативным, говорит он. Поэтому важно развивать сервис по доставке наливных грузов с использованием железной дороги и морского транспорта. Кроме того, продолжает Лозовой, необходимо не забывать о наращивании объемов производства масличных культур. В условиях, когда аграрии смогут собирать больше маслосемян, российская масложировая отрасль продолжит увеличивать выпуск и продажи продукции с добавленной стоимостью.



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