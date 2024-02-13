Россия занимает второе место в мире по экспорту подсолнечного и рапсового масел

Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев сообщил, что за последние 20 лет Россия вышла на второе место в мировой торговле подсолнечным маслом и шротом, а также рапсовым маслом. На четвертое — по соевому маслу и рапсовому шроту, на девятое — по соевому шроту. «Но если взять рапс и сою и посмотреть, какое место мы занимаем среди тех, кто поставляет эту продукцию, произведенную из не-ГМО рапса и сои, то мы первые. На мой взгляд, это ключевое преимущество, в котором мы должны себя позиционировать», — сказал Мальцев в ходе Дня сельского хозяйства, рыболовства и пищевой промышленности, который прошел на международной выставке-форуме «Россия». По его словам, для дальнейшего наращивания производства и экспорта необходима оптимизация инфраструктуры и товаропроводящих цепей, а также поддержка производства семян и пестицидов.
Россия уже несколько лет занимает вторую строчку среди экспортеров подсолнечного масла и даже боролась с Украиной за первое место, но выбиться в лидеры сложно из-за низкого и постоянно сокращающегося внутреннего потребления растительных масел на Украине, сказал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По его словам, наращиванию отгрузок масложировой продукции и сырья из России мешают экспортные пошлины: для соевого и рапсового масел — курсовая, сейчас она составляет 4,5%; для подсолнечного шрота действует «плавающая» пошлина, которая рассчитывается раз в месяц и на февраль она довольно высокая — 4321 руб./т.
В результате, по мнению Петриченко, экспорту мешают собственные заградительные меры, а механизмов или условий для его стимулирования сейчас нет. «Нет помощников, кроме того, что сейчас пошлина на экспорт подсолнечного масла нулевая. Но это пока», — добавляет он. При этом, продолжает Петриченко, ускорить темпы отгрузки, воспользовавшись нулевой пошлиной, возможности нет: в таком случае она сразу вырастет. Пошлины, по мнению эксперта, являются основным сдерживающим фактором для развития экспорта масложировой продукции.
Место, которое сейчас занимает Россия в мировой торговле масложировой продукцией, — результат долгой и плодотворной работы отечественных экспортеров, отмечает аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. По его словам, за последние годы в России заметно выросли объемы производства масличных культур и их переработки, в том числе за счет появления новых маслозаводов, формирующих на внутреннем рынке высокую конкуренцию за сырье. Динамично увеличивается и экспорт масел: так, в 2019 году Россия поставила за рубеж менее 4,4 млн т этой продукции, а по итогам прошлого года показатель уже превысил отметку в 6,5 млн т.
«Безусловно, нашим конкурентным преимуществом является выпуск готовой продукции из “чистого” сырья, произведенного без ГМО-компонентов, особенно это касается соевых бобов, ведь на мировом рынке нет существенных проблем, чтобы найти ГМО-сою — она выращивается в огромных объемах в Южной Америке, а наша страна здесь выделяется, мы способны поставлять на рынки Азии, Африки, Ближнего Востока свою уникальную переработанную продукцию», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой.
Но для укрепления экспортных позиций важно решать и вопросы, связанные с логистикой, существующей нехваткой цистерн для перевозок пищевых грузов
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