«МЭЗ Юнэко» построит завод по производству растительных масел в Орле

Основной продукцией завода станет рапсовое масло Freepik.com

«МЭЗ Юнэко», который получил свидетельство резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Орел», планирует построить на этой территории завод по производству растительных масел, сообщает пресс-служба правительства региона. В проект будет вложено около 3 млрд руб. Основной продукцией завода станет рапсовое масло, также планируется выпускать рапсовый шрот и лецитин. Производственная мощность завода составит 300 тыс. т рапса в год. Запуск предприятия позволит создать 110 новых рабочих мест. Целевым рынком для продукции будет комбикормовая промышленность. Кроме того, компания планирует экспортировать свою продукцию, в первую очередь, в страны Юго-Восточной Азии.



Согласно данным Rusprofile, «МЭЗ Юнэко» был зарегистрирован в ноябре 2023 года в Орловской области с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Генеральным директором компании является Петр Будагов, который контролирует 1% долей напрямую и 99% через «АПК "Юность"», занимающееся выращиванием зерновых культур. Ранее «АПК "Юность"» находилось под контролем бизнесмена Сергея Будагова. Его подозревали в мошенничестве при покупке у государства акций АО «АПК "Орловская нива"», однако дело было закрыто в 2020 году. На данный момент 100% долей «АПК "Юность"» принадлежит сыну Сергея Будагова Петру. По информации на 2021 год, холдинг включал молочный комплекс, птицефабрику, маслозаводы, мясокомбинат, хлебозаводы и другие активы. Кроме того, у компании было 30 тыс. га земель.



Аналитик OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что Орловская область является крупнейшим производителем рапса в Центральном федеральном округе, а по всей России идет на второй строчке, уступая лишь многолетнему лидеру — Красноярскому краю. В прошлом году в регионе было намолочено почти 300 тыс. т рапса — это более чем в 1,5 раза выше уровня 2022 года. На этом фоне выбор площадки для строительства выглядит вполне обоснованным, считает Лозовой.



Кроме того, есть фактор логистики: масличные можно перевозить на достаточно большие расстояния — в среднем до 500 км. А, например, в Курской и Липецкой областях, которые расположены по соседству, также собирают большие объемы рапса, что тоже нужно учитывать при формировании стратегии закупок сырья, сказал аналитик «Агроинвестору». Сам упор в сторону рапса он считает рациональным, ведь в стране действует запрет на его экспорт. В прошлом году объемы его переработки превысили 3,4 млн т, за последние пять лет этот показатель вырос в 2,5 раза.



«МЭЗ Юнэко», получивший свидетельство резидента особой экономической зоны «Орел», вероятнее всего, сможет рассчитывать на различные региональные преференции за счет возведения предприятия на территории ОЭЗ, продолжает Лозовой. «Что касается готовой продукции, то рапсовый шрот получают в качестве побочного продукта при производстве масла, его широко используют в кормлении сельскохозяйственных животных, а также как ингредиент для изготовления комбикорма. Спрос на рапсовый шрот на внутреннем рынке, безусловно, есть. Если говорить о реализации на внешнем направлении, то важно учитывать существующие риски, связанные с логистикой, высокую нагрузку на железную дорогу и так далее», — рассуждает Лозовой. При этом он считает, что основной продукцией завода все же должно стать рапсовое масло, которое будут отгружать в страны Юго-Восточной Азии.



По итогам уборки урожая масличных культур в 2023 году ожидается, что объем производства превысит 30 млн т, что станет новым рекордом. В частности, урожай подсолнечника оценивается более чем в 17,4 млн т, сои — 6,85 млн т, рапса — 4,22 млн т. Об этом в ходе конференции «Где маржа» говорил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По предварительным данным Росстата, урожай подсолнечника в 2023 году составил 16,7 млн т, сои — 6,7 млн т, рапса — 4,19 млн т (без учета новых регионов).



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