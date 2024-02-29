Пересчет данных по урожаю, скорее всего, включает в себя и зимнюю уборку М. Стулов

Росстат обновил данные по урожаю в 2023 году. Так, сборы зерна составили 144,9 млн т против рекордных 157,6 млн т в 2022-м. Предыдущая оценка — 142,6 млн т. Уточнения коснулись в основном кукурузы: ее сбор составил 16,6 млн т (ранее сообщалось о 14,4 млн т) против 15,8 млн т в 2022-м. Сбор пшеницы составил 92,8 млн т против 104,2 млн т годом ранее. Росстат также уточнил показатель по урожаю сахарной свеклы, он составил 53,1 млн т против 48,9 млн т в 2022 году.



Изменения коснулись и урожая масличных культур. Их собрано 29,86 млн т против 29,1 млн т в 2022 году. В том числе сбор подсолнечника вырос до 17,25 млн т с 16,4 млн т в 2022-м, сои — до 6,8 млн т с 6 млн т. Урожай рапса снизился до 4,2 млн т с 4,5 млн т соответственно. Показатели по сбору крупяных культур не изменились. По данным Росстата, сбор риса составил 1,066 млн т (920,1 тыс. т в 2022 году), гречихи — 1,48 млн т (1,2 млн т), овса — 3,3 млн т (4,5 млн т), проса — 450 тыс. т (308 тыс. т). Зернобобовых культур собрано 5,9 млн т (4,6 млн т).



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что этот пересчет данных по урожаю, скорее всего, включает зимнюю уборку, поэтому эти результаты финальные. «В целом, они ожидаемые. Рост сбора кукурузы до 16,6 млн т вполне реален. С точки зрения урожая это хорошие данные», — считает он. Прибавка по масличным тоже реалистична за счет зимней уборки, добавляет Корбут. Аналитик информационно-аналитического агентства Oleoscope Кирилл Лозовой также считает корректировку Росстата вполне ожидаемой: итоговая оценка урожая масличных, как и прогнозировалось, оказалась на уровне примерно 30 млн т



По его словам, в этом сезоне «в зиму» ушло свыше 800 тыс. га площадей под подсолнечником, причем 70% этих посевов были сосредоточены в основных производящих регионах Центрального и Приволжского федеральных округов. «Отсюда мы видим такие корректировки по валовому сбору масличных», — добавляет он. Также, по словам Лозового, осенью около 100 тыс. га под соей фактически не убрали в Центре и на Дальнем Востоке, поэтому повышение оценки по этой культуре оказалось менее значительным. Однако результат для России рекордный и есть предпосылки, что в этом году производство данной масличной культуры продолжит расти.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько ранее говорил, что оценивает урожай зерна в этом сезоне в 146 млн т, из них пшеницы — 93 млн т. Урожай масличных по итогам 2023 года после завершения обмолота посевов, ушедших в зиму, может превысить 30 млн т, что станет новым рекордом. В том числе сбор подсолнечника достигнет более 17,4 млн т, сои — 6,85 млн т, рапса — 4,22 млн т, прогнозировал эксперт.



«Важно отметить, что тот результат, который показали масличные в прошлом году, говорит о сохраняющемся профиците мощностей по их переработке в России. Масложировая отрасль готова переработать не только полученный урожай с учетом новых регионов, но и все имеющиеся запасы на внутреннем рынке», — прокомментировал «Агроинвестору» Лозовой. Правда, по словам Рылько, в этом году могут быть сложности с севом подсолнечника, площадь под ним может сократиться до 9,55-9,75 млн га (годом ранее — 9,82 млн га). Также могут использоваться семена, «вызывающие опасения». При этом совокупный прирост перерабатывающих мощностей на горизонте трех лет может составить 3,5-5 млн т, что потребует дополнительных к рекордному урожаю 2023 года 1-2 млн га под масличными.



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