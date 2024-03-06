«Эфко» запустила завод по глубокой переработке масличных

Высокое насыщение внутреннего рынка масличным сырьем может ускорить развитие глубокой переработки «Эфко»

Группа «Эфко» ввела в эксплуатацию завод по глубокой переработке масличных культур в Алексеевке Белгородской области. Вложения в проект оцениваются в 3,5 млрд руб. Первая очередь завода будет ежегодно выпускать около 5 тыс. т продукции, в основном — соевые изоляты и концентраты, а также растительную клетчатку. Они предназначены для использования в мясоперерабатывающей, хлебобулочной и кондитерской промышленности. Также эти ингредиенты являются основой диетического и спортивного питания. Проект ориентирован на импортозамещение. В открытии завода по видеосвязи принял участие президент Владимир Путин.



«Мы уверены в высоком экспортном потенциале нашей новой продукции, — сказал во время открытия гендиректор УК «Эфко» Евгений Ляшенко. — Технология производства этих ингредиентов уникальна. Мы разрабатывали ее в нашем инновационном центре совместно с российскими учеными. Проектирование производства велось также инженерами нашей компании. Более того, значимую часть оборудования мы изготавливали буквально сами» (цитата по ТАСС).



Во время открытия завода губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратил внимание на то, что раньше отходы производства МЭЗов шли в животноводство, то сейчас они являются сырьем для нового завода. «Сегодня это безотходное производство, высокоэффективное. Надеемся, что наша компания станет не только лидером отечественных производителей масложировой продукции, но и будет одним из лидеров мировой [перерабатывающей промышленности]», — сказал он.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что этот проект «Эфко» очень важен для пищевой отрасли, так как востребованность выпускаемых на заводе продуктов очевидна. Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что появление в России новых заводов по глубокой переработке масличных — это шаг в развитии отечественной масложировой отрасли. Сейчас в стране преимущественно производятся нерафинированное масло и шрот, но высокое насыщение внутреннего рынка сырьем может ускорить развитие глубокой переработки и позволит наладить выпуск продукции более высоких переделов. Рост стимулируют еще и действующие меры госрегулирования экспорта в отношении маслосемян, поэтому спрос на инвестиции в переработку будет увеличиваться.



Функциональные белки и пищевые волокна — востребованные компоненты рациона для людей, которые следят за своим питанием и стараются компенсировать один из самых острых дефицитов повседневного рациона городского жителя — растительной клетчатки, говорит руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. «Пищевые волокна помогают повысить питательность еды, но при этом способствуют очищению и детоксикации организма», — прокомментировал он «Агроинвестору». Поэтому такая продукция востребована предприятиями смежных отраслей, которые могут производить полезные варианты практически любых продуктов, в том числе снеков, конфет, выпечки и др.



Сейчас соевые изоляты и концентраты, а также растительная клетчатка используются преимущественно для производства колбасных изделий и в кондитерской промышленности, продолжает Мальцев. По его словам, доля импорта оценочно составляет около 60%. Например, в 2022 году в Россию было ввезено более 20 тыс. т соевых изолятов и концентратов. Инвестиции в производство глубокой переработки масличных культур и выпуск продукции третьего передела — это будущее масложировой отрасли России.



Президент ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин также говорит, что растительные волокна в последнее время набирают популярность на фоне трендов на здоровое питание. Волокна бывают растворимыми и нерастворимыми (клетчатка), и все они имеют пребиотические свойства, но у них разная направленность. «Растворимое кукурузное волокно сейчас в России производит компания “НьюБио”, при этом рынок еще очень маленький, и его нужно развивать <…>. Насколько я понимаю, «Эфко» ставит перспективу увеличить рынок в ближайшие пять-десять лет», — сказал «Агроинвестору» Радин.



«В ближайшие годы мы рассчитываем, что наши предприятия смогут полностью осуществить импортозамещение и закрыть внутренний спрос отечественными продуктами», — уверен Мальцев. По мнению Лозового, в целом в ближайшие годы есть все предпосылки для того, чтобы уйти от зависимости в закупках ряда пищевых ингредиентов за рубежом. При этом, продолжает он, основная доля прогнозируемой выручки в отрасли глубокой переработки масличных будет формироваться, в первую очередь, на внутреннем рынке, но объемы экспортной выручки тоже должны быть на достаточно высоких уровнях.



В число востребованных продуктов глубокой переработки кроме рафинированных масел и жиров входят лецитин и изолят, говорит Лозовой. По словам Радина, производство соевого изолята в России в прошлом году составило порядка 10 тыс. т, концентрата растительного белка — 106,5 тыс. т, импорт — 17 тыс. т и 2,7 тыс. т соответственно. Также протеин получают из подсолнечника, картофеля, риса и овса. За прошлый год объем их ввоза составил 533 т при производстве 250 т.



При этом ведущим производителем соевого изолята в стране пока является Дальний Восток, обращает внимание Лозовой. По его словам, продукт востребован на рынке, не требует специальных условий для транспортировки, в России производится без ГМО-компонентов, что является конкурентным преимуществом, в том числе при поставках за рубеж. Однако, учитывая локализацию переработки сои в ДФО, в качестве основного импортера следует рассматривать только Китай. В будущем для развития целесообразно формировать новые точки производства для расширения ресурсной базы и пула покупателей.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

